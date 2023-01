MACERATA - Il progetto messo in campo da Banca Macerata Rugby, Questura, Fiamme oro e Comune. Oltre 20 bambini hanno partecipato all'Elia Longarini di Villa Potenza. Le parole del questore Vincenzo Trombadore e dell'assessore Riccardo Sacchi

Da Overtime al campo da rugby, il progetto Ovalmente è entrato nel vivo con una due giorni di formazione sportiva all’Elia Longarini di Villa Potenza.

L’iniziativa è stata ideata e sviluppata dalle Fiamme oro, la divisione sportiva della polizia, in collaborazione con la Questura, Banca Macerata Rugby e il Comune. La prima tappa ha avuto luogo ieri e oggi per circa 20 bambini che si sono allenati in compagnia di Massimiliano Bizzozero e Katia Pacelli, i due tecnici Top 10 delle Fiamme oro, e della psicologa dello sport Giorgia Animento e il direttore tecnico del settore giovanile di Banca Macerata Rugby Giampaolo Ronconi.

Ovalmente è uno strumento a sostegno della pratica sportiva rivolto ai bambini appartenenti a famiglie in difficoltà socio economica, fortemente voluto dalla società sportiva maceratese e dal questore Vincenzo Trombadore, che non ha fatto mancare la sua presenza anche in questa occasione al campo da rugby: «Non posso che esprimere la mia soddisfazione visto che dopo due anni di fattiva collaborazione tra queste realtà ci apprestiamo a raggiungere un ulteriore obiettivo – ha sottolineato il questore – cercare di comunicare una esperienza maturata nei campi di Roma delle Fiamme oro che riguarda l’approccio didattico e comunicativo con il mondo dei giovani e che potrà avere effetti positivi in ambito sociale, oltre che nell’attività agonistica».

A portare il suo saluto anche l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi, il quale ha sottolineato come tra gli sviluppi positivi di Macerata “Città dello Sport 2022” ci siano, senza dubbio, progetti come Ovalmente: «Lo sport rimane al centro della città di Macerata – ha detto – ed è un aiuto concreto alle famiglie e il trionfo dell’unione tra lo sport e l’inclusione, per la quale ringrazio l’impegno di Banca Macerata Rugby e la collaborazione imprescindibile del questore Vincenzo Trombadore».

Per la società e per la Federazione italiana rugby, hanno espresso la loro soddisfazione Emanuele Panunti, responsabile sviluppo club del Banca Macerata, e Francesco Ciotti, rappresentante del consiglio direttivo regionale della federazione e vice presidente del gruppo maceratese: «Ci siamo spesi molto su questo progetto grazie soprattutto alla Questura di Macerata, al dottor Trombadore e ai ragazzi delle Fiamme oro – ha ricordato Panunti -, per noi è una grande occasione per offrire una servizio alle famiglie con una iniziativa che punta a migliorare la sfera cognitiva e dell’apprendimento del bambino, permettendo alla famiglia stessa di avere uno strumento che, a fine stagione, offrirà una valutazione attraverso la quale si potrà intervenire a supporto delle varie necessità e delle potenzialità dei minori coinvolti». Concetti confermati anche da Ciotti: «Lo sport è il modo migliore per dotare i giovani degli strumenti fisici ed etici per affrontare le problematiche della vita soprattutto nei ceti meno fortunati – ha detto -, giovani che poi crescendo potranno trovare il modo di offrire quanto appreso alla società».

Dal punto di vista tecnico, Ovalmente è stato illustrato nel dettaglio da Massimiliano Bizzozero: «Ringraziamo il dottor Trombadore che ci ha permesso di avere questa opportunità a Macerata – ha sottolineato -, c’è stata molta disponibilità nell’affrontare i vari test che ci hanno consentito di avere una conoscenza completa del bambino e individuare un metodo di approccio efficace sia dal punto di vista sportivo, così come ottimale per le famiglie in ambito scolastico».