A14 - Entrambi gli interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco nel tratto tra Loreto e Ancona Sud

Doppio intervento nella notte per i vigili del fuoco in autostrada.

Il primo si è verificato intorno alle 21.30 quando la squadra di Ancona è stata impegnata per l’incendio di un’auto in corsia Sud, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto. I pompieri sono arrivati con un’autobotte e hanno provveduto a spegnere le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno antincendio. Successivamente hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.

Verso le ore 3.30 il secondo intervento, questa volta a seguito di un tamponamento tra due mezzi pesanti, avvenuto sempre in corsia Sud tra i caselli di Ancona Sud e Loreto.

I vigili del fuoco hanno provveduto a fermare la perdita di gasolio che si era sviluppata in seguito all’incidente, utilizzando dell’attrezzatura specifica, per poi mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Anche qui, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.