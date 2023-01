MACERATA - Famiglie e giovanissimi si sono riversati in centro storico all'iniziativa promossa da Proloco e commercianti per il brindisi di mezzanotte. Quando all'1 si è spenta la musica dei Vls, molti hanno scelto di continuare la serata nei locali adiacenti. Il presidente Luciano Cartechini: «Ci hanno fatto i complimenti per aver organizzato una bella festa in così poco tempo». La stoccata di Giuseppe Romano all'assessore Riccardo Sacchi: «Mai dire che non siamo pronti per qualcosa, non siamo secondi a nessuno»

di Alessandra Pierini (Foto Fabio Falcioni)

Giovanissimi e famiglie sono stati i principali fruitori del Capodanno last minute in piazza della Libertà a Macerata. Circa un migliaio di persone, soprattutto a ridosso della mezzanotte, si sono riversate nella serata di ieri in piazza per la festa organizzata da Pro loco di Macerata e Commercianti del centro. Poi dopo il brindisi di saluto al 2023, quando all’1 è stata spenta la musica, si sono sparpagliati tra i locali del centro.

La festa è iniziata intorno alle 22 con la musica dei Vls, i dj Vittorio e Leonardo Spalletti che si sono esibiti sulle scale dell’auditorium San Paolo. Alle loro spalle la pista di pattinaggio aperta e utilizzata dai più giovani per un inedito giro. Poi l’immancabile brindisi a suon di musica allo scoccare della mezzanotte. Dopo la chiusura all’1, giovani e giovanissimi hanno continuato la serata nelle vie adiacenti, ad esempio da Basquiat e al Cabaret che festeggiava tra l’altro ieri i suoi primi 10 anni di attività. Di passaggio alla festa l’assessore Andrea Marchiori e il consigliere Sandro Montaguti. Il sindaco Sandro Parcaroli ha salutato gli organizzatori con una telefonata

«E’ stata una bellissima festa – racconta Luciano Cartechini, il presidente della Proloco di Macerata – abbiamo offerto più di 500 porzioni di panettone e pandoro della pasticceria Atalia e spumante. All’una abbiamo spento la musica ma la festa è continuata nei locali del centro. Quindi siamo stati il volano per le attività aperte. Siamo stati felici di collaborare con i commercianti del centro e abbiamo ricevuto i complimenti di tanti maceratesi per essere riusciti a organizzare la festa in così poco tempo».

Molto soddisfatto anche Giuseppe Romano, il presidente dei commercianti del centro: «Non bisogna mai dire ai maceratesi che non sono pronti per qualcosa perché sono pronti per tutto» commenta con un evidente messaggio a Riccardo Sacchi, assessore agli Eventi del Comune di Macerata che nei giorni scorsi aveva detto “no” al capodanno in piazza per evitare flop.

«Qualcuno ha detto che non siamo pronti per il Capodanno – continua Romano – i maceratesi sono pronti a tutto. Basta chiamarli e rispondono. In meno di 24 ore si è dato alla città quello di cui ha bisogno, festa e divertimento. I commercianti ci sono riusciti perché amano la città e non hanno bisogno di un ritorno di immagine. E’ stato fatto con poco e tutto a spese dei commercianti. L’abbiamo fatto per il sindaco? Sì, ma principalmente per i maceratesi. Non siamo secondi a nessuno in provincia, indipendentemente dalle valutazioni che sentiamo. Macerata è una città che tutti i sindaci sognano, una città divertente e aperta ai giovani è quello che vogliamo per il futuro».

Gli organizzatori ringraziano il comandante della polizia locale Danilo Doria e tutti gli agenti: «Hanno svolto un servizio impeccabile guidati nella serata dall’ispettore Giuseppe Battista. Grazie anche alla presidente della Croce Rossa Rosaria del Balzo per il servizio di pronto soccorso, la protezione civile, il prefetto Flavio Ferdani e il questore Antonio Trombadore».