MACERATA - A partire da sabato 17 dicembre, una serie di appuntamenti per conoscere gli indirizzi e l'offerta formativa della scuola. GUARDA IL VIDEO

Scuola aperta e laboratori in presenza, ma anche un videogame interattivo e le testimonianze degli ex studenti online: anche quest’anno le opportunità non mancano per conoscere a fondo l’Iis Matteo Ricci” e per farsi un’idea chiara dei corsi di studi e della ricca offerta formativa e culturale che il noto istituto maceratese offre ai suoi studenti.

Per supportare i giovani della Secondaria di primo grado in procinto di compiere la difficile e allo stesso tempo entusiasmante scelta della scuola superiore, l’Iis “Matteo Ricci” di Macerata (https://www.iismatteoricci.edu.it/) è come sempre in prima linea.

La dirigente scolastica, Rita Emiliozzi, ed un nutrito e appassionato staff di docenti e personale sono pronti ad accogliere ragazzi e famiglie per presentare i 3 indirizzi della scuola:

Liceo delle Scienze Umane, sia nell’articolazione classica che nell’opzione del Liceo Economico Sociale

Istituto Tecnico Chimica- Materiali e Biotecnologie, con le articolazioni Sanitaria e Ambientale (a partire dal terzo anno)

Istituto Tecnico Turismo, con tre lingue straniere

Nell’ultimo anno scolastico, mediante un’ottima flessibilità organizzativa oraria, l’Istituto ha potenziato sia le discipline di base (italiano, matematica e inglese) che quelle caratterizzanti i vari indirizzi per offrire agli studenti le migliori opportunità.

«In questi ultimi anni – afferma la dirigente scolastica Rita Emiliozzi – abbiamo fronteggiato cambiamenti epocali con professionalità e coraggio, sempre al servizio dei giovani e delle loro famiglie.

Il nostro è un Istituto apprezzato nel territorio per la sua capacità di accoglienza, per il saper sviluppare i migliori talenti di ciascuno studente, per l’apertura all’innovazione e per operare costantemente un’autentica alleanza con le famiglie. Oggi come in passato, sono moltissimi i ragazzi che scelgono di affidare a noi il proprio futuro, perché sanno che qui potranno maturare le competenze che permetteranno loro di affrontare brillantemente e con efficacia sia il proseguimento degli studi che il mondo del lavoro».

Numerose sono le iniziative messe in campo dal “Matteo Ricci” per far conoscere le sue opportunità formative, tutte fruibili in presenza, secondo il seguente calendario:



Le date degli Open Day sono ad ingresso libero, mentre per i laboratori “Studente per un giorno”, dove sarà possibile fare una breve esperienza delle materie caratterizzanti i vari indirizzi del nostro istituto, è necessaria la prenotazione tramite il sito della scuola.

Durante le giornate dei laboratori “Studente per un giorno” sarà anche possibile visitare la scuola.

Per informazioni aggiuntive:

email orientamento.ricci@iisricci.org / telefono 339/7223455

(dal lunedi al venerdi dalle 16:00 alle 19:00).

Struttura degli Open Day

Primo turno:

15.00-15.30: Saluto della dirigente

15.30-16.15: Visita dell’istituto e presentazione dei vari indirizzi

Secondo turno:

16.15-16.45: Saluto della dirigente

16.45-17.30: Visita dell’istituto e presentazione dei vari indirizzi

Terzo turno:

17.30-18.00: Saluto della dirigente

18.00-18.45: Visita dell’istituto e presentazione dei vari indirizzi

Nell’attesa di visitare l’Istituto, gli studenti potranno già farsi un’idea di quello che troveranno grazie alle innovative risorse pubblicate nel portale dell’orientamento del Ricci, dove è stato addirittura allestito un videogame interattivo per permettere agli studenti di “entrare”, sia pur virtualmente, nella scuola e capire un po’ meglio quali sono le caratteristiche di ciascun indirizzo.

«La formula del videogame – fa sapere la vicepreside Tiziana Riccardi – è stata sperimentata per la prima volta due anni fa, quando in piena pandemia non era possibile accogliere fisicamente i visitatori in sede; oggi per fortuna l’orientamento è tornato ad essere in presenza, ma non abbandoniamo le opportunità offerte dal digitale, che ci consentono di veicolare informazioni importanti con un linguaggio interattivo e piacevole, particolarmente vicino ai giovani».

Molto interessante è anche la bacheca con le video testimonianze degli ex-alunni: infatti, ascoltare i racconti di chi ha già vissuto l’esperienza scolastica e ora svolge con profitto carriere universitarie e lavorative può certamente rappresentare un utile strumento per farsi un’idea e uno stimolo a guardare avanti con entusiasmo.

«Crediamo che un percorso formativo di qualità – affermano le docenti responsabili delle attività di orientamento della scuola, Francesca Brunetti e Laura Di Marco – debba offrire a tutti gli studenti la possibilità di portare in luce le proprie potenzialità, permettendo a ciascuno di esprimere al meglio la propria personalità, liberando il tesoro, a volte nascosto, del proprio talento».

(Articolo promoredazionale)