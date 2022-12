POTENZA PICENA - Il sindaco Noemi Tartabini dopo la denuncia di Pd e M5S: «Relazioneremo al prefetto tutta l'attività portata avanti»

«Gli uffici comunali hanno agito correttamente», ne è certa il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini, che interviene sulla questione denunciata da Pd e M5S su una «struttura sanitaria privata senza autorizzazione». Sulla questione hanno fatto un esposto in procura. Tartabini dice «sono certa, in merito alla questione delle autorizzazioni alla struttura sanitaria privata per la quale Pd e Movimento 5 Stelle si sono rivolti alla prefettura, che gli uffici comunali hanno agito come dovevano. C’è stato un grande lavoro di confronto, da parte di questi ultimi, con tutti gli enti competenti. Lavoro che ha richiesto tempo. La pressione che i gruppi di minoranza hanno esercitato nell’ultimo periodo è ingiustificata e ha come unico obiettivo quello di cercare pretesti per ritagliarsi spazi sulla stampa, ancor prima di avere tutti gli elementi per dare alla cittadinanza una corretta comunicazione. Al Prefetto verrà rendicontata con trasparenza tutta l’attività portata avanti, nella certezza che tutto si è svolto nella massima correttezza, senza alcuna reticenza».