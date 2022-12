MACERATA - Francesco Girardi, titolare di una impresa di costruzioni, scendendo dal suo camioncino si è accorto della situazione e ha allertato i soccorsi. L'area è stata transennata dalla polizia locale e chiusa alla circolazione

Per ora solo un buco molto profondo in piazza Lauro Rossi a Macerata, ma tanto basta per far temere l’apertura di una voragine. A titolo precauzionale l’area, poco lontana da piazza Mazzini, è stata transennata e chiusa alla circolazione.

Ad accorgersi del buco è stato questa mattina, verso le 8, Francesco Girardi, il titolare della Gf Costruzioni che sta lavorando in zona. Sceso dal furgone ha notato l’assenza del sanpietrino e il buco sotto lo stesso. Ha quindi chiesto l’intervento della polizia municipale. I vigili hanno accertato una profondità di oltre due metri e un’area vuota. Questo fa temere che si apra una voragine e motiva le misure precauzionali prese in attesa di un intervento per l’allargamento della voragine e il suo consolidamento.

(In aggiornamento)

(foto di Fabio Falcioni)