SARNANO - Il 10 marzo è in programma la tappa della "Corsa dei Due Mari", con partenza da Morro d’Oro. Saranno 168 km complessivi, quasi tutti in salita. Lo strappo finale presenta pendenze costanti attorno al 7% e picchi massimi al 13%

Sassotetto ospiterà ancora una volta l’arrivo di una tappa della prestigiosa Tirreno – Adriatico, giunta alla sua 58esima edizione.

La kermesse ciclistica è stata presentata ufficialmente questa mattina nel teatro di Camaiore, presenti il primo cittadino di Sarnano Luca Piergentili e l’assessore dello Sport Stefano Censori. Si partirà il 6 marzo Lido di Camaiore per approdare il 12 marzo a San Benedetto del Tronto: 1.171,5 i km complessivi per la “Corsa dei Due Mari” edizione 2023.

A Sarnano, per la precisione a Sassotetto, arriverà la quinta tappa in programma il 10 marzo con partenza da Morro d’Oro. Saranno 168 km complessivi, quasi tutti in salita: una tappa durissima che farà certamente selezione fra i ciclisti con lo strappo finale verso Sassotetto che presenta pendenze costanti attorno al 7% e picchi massimi al 13%.

Il giorno dopo, l’11 marzo, la sesta tappa prevede partenza e arrivo ad Osimo, con gran parte del percorso nel Maceratese.

E’ la terza volta che Sarnano ospita una tappa della Tirreno – Adriatico, dopo la tappa regina del 2018 e quella del 2020. «Siamo felici e orgogliosi di tornare ad ospitare l’arrivo di una tappa di una manifestazione prestigiosa di rilevanza internazionale come la Tirreno – Adriatico – ha detto il sindaco Piergentili – che richiama sempre centinaia di appassionati. Ringrazio l’organizzazione e la Rcs per averci dato questa opportunità e per aver scelto un luogo del sisma del 2016 come Sarnano. Da qualche anno il ciclismo ha assunto maggiore rilievo per il turismo sarnanese: stiamo lavorando con tour operator, enti e associazioni del settore per costruire un’offerta cicloturistica attrattiva a livello nazionale e internazionale».