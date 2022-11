MACERATA - L'abete in materiale plastico è apparso davanti al Palazzo comunale dove è stata montata anche la pista di pattinaggio. Intanto i commercianti hanno rivelato il tema delle loro iniziative. L'assessore Riccardo Sacchi: «Nella sobrietà non abbiamo voluto togliere la voglia di vivere le feste»

di Alessandra Pierini (foto di Fabio Falcioni)

E Natale sia. In piazza della Libertà è apparso l’albero di Natale. Intanto la pista di pattinaggio continua a prendere forma ed è praticamente finito il montaggio. L’abete, come lo scorso anno, è in materiale plastico ed è decorato con stelle luminose.

Così Macerata si sta vestendo per le festività e subito gli avventori del centro hanno approfittato per foto e selfie. Intanto i commercianti del centro storico hanno rivelato il tema delle iniziative collaterali a quelle dell’amministrazione che vedono la partecipazione di 75 esercizi commerciali che hanno aderito e sovvenzionato gli eventi. «A Macerata…un Natale da favola – annunciano – il nostro centro storico straborderà di Schiaccianoci».

L’amministrazione intanto si prepara per il primo evento della lunga scaletta natalizia. Sabato 3 dicembre saranno accese le luminarie e naturalmente anche l’albero, allestiti dalla Porfiri Luce di Colmurano che si è aggiudicata la fornitura.

«L’anno scorso, il mio assessorato ha speso per il Natale 88mila euro circa – spiega l’assessore a Turismo Riccardo Sacchi – quest’anno dovremo stare dentro ai 60mila con un taglio di circa il 30%. Questa riduzione ha influito meno sulle luminarie. La scelta è stata quella di fare attenzione alle bollette, alla sobrietà senza spegnere però la città. La pista è a costo zero e pensiamo che sia un attrattore importante e un acceleratore di accessi al centro storico. Un Natale molto virtuoso ma allo stesso tempo senza togliere la voglia di vivere il Natale. Tante iniziative vengono dalle associazioni tra cui quella dei commercianti e non possiamo che essere contenti dell’ampia partecipazione nella valorizzazione della città».