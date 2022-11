PROMO - Dj set, aperitivo, armocromia e consulenza viso corpo sono stati glie ingredienti dell'evento in occasione del rinnovo del locale in via Dante Alighieri a Macerata

Buona musica, coccole per i tanti intervenuti e bollicine in un gustoso aperitivo: è così che Leonardo Leonardi e Alessandra Sagripanti hanno accolto le loro clienti e tutti coloro che hanno preso parte alla riuscitissima festa in occasione del rinnovo dei locali del salone Leonardo Hair Club in via Dante Alighieri a Macerata.

E’ così che il freddo pomeriggio di domenica, si è trasformato per chi ha partecipato e per chi è passato, anche solo per un saluto, in un momento caloroso e di piacere. «Abbiamo voluto una bella festa – raccontano – per condividere un momento di leggerezza con tutte le nostre clienti e non».

Leggerezza ma anche coccole come prometteva la locandina diffusa attraverso i social. le intervenute e gli intervenuti si sono infatti affidate a Sabrina Bernacchini, consulente di Armocromia e ad Elda Conti, consulente viso e corpo Oway.

Non è mancata poi la buona musica con l’energia e la classe della fermana Jessica Tidei. Infine una coccola al palato grazie al buffet preparato da Civico 45 di Porto Sant’Elpidio.

«Ringraziamo tutti coloro che hanno voluto vivere questo piacevole momento con noi. Siamo stati contenti, abbiamo ricevuto tanto calore e tanto affetto» sottolineano ancora Leonardo e Alessandra.



Il salone “Leonardo Hair Club” è aperto tutti i giorni (escluso il lunedì) con orario continuato dalle 9 alle 19.

E’ necessaria la prenotazione al numero 0733233400.

Le proposte e le iniziative di Leonardo Hair Club possono essere seguite anche attraverso Facebook e Instagram.

(Foto Fabio Falcioni)