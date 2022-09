Il salone “Leonardo” si rinnova,

taglio del nastro per i nuovi locali

«Grazie a clienti, collaboratori e concorrenti»

MACERATA - Ieri l'apertura dopo il restyling alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli e di Padre Luciano Genga. A fare gli onori di casa, Leonardo Leonardi e la sua socia da 25 anni Alessandra Sagripanti. Tendenze del momento? «Va di moda quello che ci fa stare bene»

1 Settembre 2022 - Ore 15:44 - caricamento letture

Si chiama semplicemente “Leonardo”, un nome che a Macerata e dintorni fa subito pensare al mondo della parrucchieria e allo storico parrucchiere Leonardo Leonardi.

Ma oltre a Leonardo c’è molto molto di più. C’è una socia Alessandra Sagripanti, tecnica del colore, con cui quest’anno festeggia 25 anni di collaborazione, c’è uno staff di 7 dipendenti (6 donne e un uomo), ci sono una lunghissima esperienza e un modo differente di fare hairstyling.

Tutto questo senza mai fermarsi. Ieri pomeriggio infatti Leonardo e i suoi hanno tagliato il nastro dei nuovi locali di via Dante dopo i lavori di ristrutturazione che li hanno restituiti completamente rinnovati ma in linea con i principi e la mission del salone. Una piccola cerimonia di apertura con dipendenti e familiari a cui seguirà un evento pubblico aperto a tutti.

Leonardo ha fondato la sua attività, decidendo di farsi affiancare da Alessandra: «Quando abbiamo capito che il nostro lavoro stava cambiando e che serviva la massima specializzazione, abbiamo scelto di dividere la parte stilistica da quella tecnica della colorazione. E negli anni abbiamo visto che la nostra idea è stata vincente». Tanto che “Leonardo” è diventato punto di riferimento per una numerosa clientela proveniente da Macerata e dintorni, ma anche dalla costa e dall’entroterra oltre che dalle province limitrofe per l’eccellenza del servizio: «Per questo – dice – dobbiamo ringraziare naturalmente la nostra clientela che ha premiato il nostro modo di lavorare assicurandoci una importante affermazione, ma anche tutti i collaboratori che negli anni si sono avvicendati, anche quelli che sono poi diventati concorrenti perché la concorrenza è una spinta per la nostra attività a fare meglio ogni giorno».

Quali sono le tendenze di colore per i prossimi mesi? La risposta di Alessandra Sagripanti è sorprendente ma soprattutto rassicurante per tutte le donne: «Va di moda quello che ci fa stare bene». E detto da lei che collabora da anni con tante aziende per la ricerca e che ogni giorno ha a che fare con le donne che naturalmente tengono moltissimo ai loro capelli, è una verità assoluta.

Per le clienti, vecchie e nuove, sarà un piacere farsi coccolare nei nuovi locali progettati dall’architetto Michele Palazzesi: «Nasce come restyling del vecchio progetto che aveva già previsto la riorganizzazione dei locali. Linee pulite e stile minimal rispettano l’identità del salone. L’idea è stata quella di creare una sorta d quinta che fa da sfondo ai vari ambienti e caratterizza lo spazio. L’illuminazione è stata curata da Edif».

A tagliare il nastro è stato il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. A benedire i nuovi locali padre Luciano Genga, guardiano del convento e santuario del Santissimo Crocifisso a Treia che rivela: «Lo staff di Leonardo viene in convento per tagliare i capelli a noi frati». E da oggi il salone riapre, come sempre dal martedì al sabato con orario continuato.

Foto Falcioni

(Articolo promoredazionale)

