ANCONA - Dopo un lungo periodo di silenzio, l'artista ritorna sul palcoscenico e sarà in città il 29 marzo 2023. Aperta la prevendita dei biglietti

Nel 2014 si era raccontato sul palco del PalaRossini di Ancona con il lungo monologo di ‘Te la do io l’Europa’. Sono seguite le battaglie politiche a fianco del M5S e dopo un lungo periodo di silenzio, Beppe Grillo ritorna a teatro in veste di artista con “Io sono il peggiore”, lo spettacolo delle rivelazioni, dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso.

Il suo tour farà tappa di nuovo anche ad Ancona. La data è quella del 29 marzo e l’appuntamento è fissato per le 21 al Teatro delle Muse. Lo spettacolo è organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, la produzione è di Marangoni Spettacolo.Dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo. Il grande ritorno sulle scene del comico italiano più spiazzante, caustico e odiato di tutti i tempi, come non lo avete mai visto. I biglietti sono già in vendita su ticketone.it