MACERATA - I primi tre incontri della Polizia al cinema parrocchiale Excelsior, all’oratorio della parrocchia Santa Madre di Dio di via Capuzi e nella sala della chiesa del Santissimo Crocifisso di Villa Potenza

Prevenzione dalle truffe, a seguito del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica a cura dalla Prefettura di Macerata si è dato impulso alle iniziative che vedono coinvolte tutte le Forze di Polizia, con la collaborazione della Diocesi di Macerata che ha messo a disposizione propri locali per gli incontri con i cittadini.

La Polizia di Stato è da sempre impegnata sul fronte che riguarda le cosiddette truffe, specie di quelle commesse nei confronti di persone anziane o delle persone più deboli. In questo contesto la Questura, nei giorni 14 e 18 e 21 novembre scorsi, al cinema parrocchiale Excelsior, all’oratorio della parrocchia Santa Madre di Dio di via Capuzi e nella sala parrocchiale della Chiesa del Santissimo Crocifisso di Villa Potenza, si sono svolti i primi tre incontri, molto partecipati, tenuti da poliziotti specializzati della Questura di Macerata che hanno fornito ai cittadini le raccomandazioni del caso, rispondendo alle numerosissime domande dei presenti. Gli incontri proseguiranno anche nelle prossime settimane, anche in vista delle prossime festività natalizie, quando tende a crescere il pericolo di un aumento dei reati predatori con particolare riferimento alle truffe, proprio con l’obiettivo di prevenire questo tipo di fenomeni e proteggere le persone anziane, più esposte a questo tipo di reati.