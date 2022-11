RASSEGNA - Dal 18 novembre al 9 dicembre il Comune ha organizzato la 56esima edizione di "Cinema è bello". Si parte con "L'Apparizione"

Quattro appuntamenti con il cinema a Recanati (18 novembre – 9 dicembre) per la rassegna “Cinema è bello”. Organizzata dal Comune con il Circolo del cinema Recanati, si svolgerà alla sala Gigli e l’ingresso è gratuito. «Apriamo l’edizione 2022 della storica rassegna, giunta quest’anno alla sua 56esima edizione – dice il sindaco Antonio Bravi -. Sarà un grande piacere poter vedere la selezione dei grandi film italiani ed internazionali in programma nella sala cinematografica Gigli nuovamente disponibile. Sala che sarà presto anche affidata in concessione ad un gestore tramite una manifestazione d’interesse pubblica che stiamo attivando in questi giorni. Colgo l’occasione per ringraziare la consigliera Roberta Sforza con cui in questi anni abbiamo lavorato molto per fare in modo che il Comune potesse ritornare a dotarsi di una sala cinematografica con una programmazione di qualità». «Anche quest’anno abbiamo deciso di proiettare un ciclo di quattro film per arricchire l’offerta culturale cittadina – dice l’assessora alle Culture Rita Soccio -. Per la scelta dei titoli ringraziamo il Circolo del cinema di Recanati per la collaborazione e in particolare il presidente Beniamino Gigli per la disponibilità e la professionalità verso i progetti cinematografici rivolti alla città e anche alle scuole». Quattro gli appuntamenti con il grande cinema in programma, ad ingresso libero fino all’esaurimento dei circa cento posti disponibili. Le proiezioni cominceranno alle 21,30 nella Sala Gigli con ingresso esterno da viale Battisti o vicolo Alemanni.

Si parte il 18 novembre con “L’Apparizione” un film del 2018 diretto da Xavier Giannoli. Dal Vaticano fino alle Alpi, l’opera parte da un immaginario fatto di cronaca e parla di Fatima e di Lourdes, in uno scientifico sguardo sull’irrefrenabile bisogno umano di credere. Vede come protagonista l’attore Vincent Lindon nei panni di Jacques Mayano, reclutato dal Vaticano per indagare su un’apparizione avvenuta in Francia. Il 25 novembre: “First Man”. Un film del 2018 diretto da Damien Chazelle e scritto da Josh Singer, con protagonisti Ryan Gosling e Claire Foy. Il film narra la storia della missione Apollo 11 della Nasa durante la quale Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Il film ha vinto un premio Oscar. Il 2 dicembre: “Lei mi parla ancora” un film del 2021 diretto da Pupi Avati, tratto dal romanzo Lei mi parla ancora – Memorie edite e inedite di un farmacista scritto nel 2016 a 95 anni da Giuseppe Sgarbi. Un film sull’amore eterno che sopravvive grazie alle parole e la scrittura. “Lei mi parla ancora” è una storia commovente densa di emozioni, grazie all’intensità di Renato Pozzetto per la prima volta in un ruolo drammatico che gli è valso al Nastro d’argento un Premio speciale 75. Il 9 dicembre: “3/19” per la regia di Silvio Soldini. L’attrice Kasia Smutniak interpreta un’avvocatessa di successo coinvolta nella morte di un giovane migrante in una storia che analizza il tema della responsabilità verso il prossimo.