VOLLEY - Domenica 13, alle 17, al Banca Macerata Forum le arancionere ospiteranno la Savino Del Bene. La palleggiatrice Nikol Milanova: «Attenzione in difesa, efficacia in battuta e un approccio giusto alla gara sono le armi che ci potranno essere utili»

Terzo appuntamento casalingo con la Serie A1 femminile per la Cbf Balducci Hr e sarà uno dei match più attesi della stagione. Domenica 13, alle 17 arriva al Banca Macerata Forum per la sesta giornata di andata del massimo campionato la Savino Del Bene Scandicci, una delle formazioni più quotate per la corsa scudetto, vera e propria corazzata che può annoverare tra le sue fila giocatrici del calibro della cinese Zhu Ting o delle nazionali italiane Elena Pietrini e Ofelia Malinov.

Un altro duro ostacolo per le ragazze di Paniconi (ancora privo della polacca Ola Lipska) in un inizio di stagione davvero proibitivo: le arancio nere proveranno a fare lo sgambetto alle toscane con l’obiettivo di ottenere altri punti in classifica, finora Fiesoli e compagne sono a quota 3 grazie alla vittoria ottenuta nell’esordio casalingo contro Perugia. Impresa difficilissima ma con il supporto del pubblico di casa e del tifo maceratese la Cbf Balducci Hr Macerata proverà a vendere cara la pelle.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket collegandosi al link hrvolley.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita anche al Banca Macerata Forum. Giorni e orari: venerdì dalle 17 alle 10 e domenica, giorno della gara dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 ad inizio match. Chi acquista il biglietto del match di domenica 13 novembre contro Scandicci avrà diritto ad uno sconto del 50% (sul prezzo intero) sul tagliando di ingresso per la successiva gara casalinga in programma domenica 27 novembre alle 20 contro Bergamo (sconto applicabile al botteghino presentando il titolo di ingresso del match del 13 novembre).

«Arriva un altro impegno di questo intensissimo inizio di campionato e un’altra sfida molto difficile, in un calendario che ci ha riservato praticamente quasi tutte le squadre più forti della classifica nelle prime giornate – dice Nikol Milanova, palleggiatrice della Cbf Balducci Hr Macerata -. La Savino Del Bene Scandicci è una formazione che non ha bisogno di presentazioni, piena di giocatrici di alto livello e una delle candidate alla vittoria finale. Noi, però, scenderemo in campo con la mente libera da pressioni e proveremo ad esprimere il nostro miglior gioco per tentare di contrastare la potenza in attacco delle nostre avversarie. Attenzione in difesa, efficacia in battuta e un approccio giusto alla gara sono le armi che ci potranno essere utili nel match di domenica. Aspettiamo anche il supporto del nostro pubblico al Banca Macerata Forum che sicuramente non mancherà in una sfida affascinante del massimo campionato».

La Savino Del Bene Scandicci guidata da coach Massimo Barbolini, uno dei tecnici più esperti del mondo del volley femminile, è una formazione di alto livello ricca di campionesse e con tante alternative a disposizione. A partire dalla regia, reparto affidato alla azzurra Ofelia Malinov e Isabella Di Iulio, in diagonale con l’opposta russa Ekaterina Antropova. In banda il fenomeno cinese Zhu Ting insieme all’altra azzurra Elena Pietrini, con le opzioni di Indre Sorokaite o dell’altra russa Yana Shcherban. Al centro la statunitense Haleigh Washington insieme all’olandese Yvon Belien (pronta anche Sara Alberti). Il libero è la dominicana Brenda Castillo.

«Seconda partita in trasferta dopo la sfida contro Pinerolo – commenta Massimo Barbolini, allenatore Savino Del Bene Scandicci -. Affrontiamo ancora una neo promossa e dobbiamo fare meglio rispetto alla sfida dello scorso week end. Lo scorso fine settimana abbiamo avuto un set in cui ci siamo permessi di rilassarci un attimo ed una squadra forte non può permetterselo. Se si dovesse presentare una situazione di partita simile a quella di Pinerolo dovremo fare meglio. Questo comunque non vuol dire che quella di domenica sarà una partita scontata. Bisogna essere umili, bisogna sempre cercare di dare il massimo in ogni situazione. In questo campionato qualsiasi squadra può metterti in difficoltà ed i risultati stagionali, nostri e non solo, lo dimostrano. Andiamo con questo spirito a chiudere un ciclo di sei partite, dopo ne arriverà un altro durissimo di quattro gare. Ci stiamo già lavorando, ma prima concentriamoci su questa partita».