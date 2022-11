MACERATA - Incontro questa mattina, il presidente Enzo Mengoni: «Pronti a lavorare da subito»

Questa mattina il rettore dell’università di Macerata John McCourt ha incontrato il presidente territoriale di Confartigianato Enzo Mengoni insieme al segretario generale Giorgio Menichelli. Presenti a questa prima visita conoscitiva anche Catia Giaconi, pro-rettrice con delega alla Terza Missione, ed Elena Cedrola, direttrice del Dipartimento di Economia e diritto.

L’associazione, come ha spiegato Menichelli, rappresenta ottomila imprese di piccole e medie dimensioni appartenenti a vari settori, attraverso una rete di venti sedi territoriali inclusa la sede direzionale di Macerata, e fornisce servizi altamente qualificati su tutto il territorio interprovinciale. L’incontro ha posto le basi per una prossima collaborazione tra l’ateneo e il tessuto imprenditoriale rappresentato da Confartigianato. «Sono molti gli ambiti di collaborazione ipotizzabili – sottolinea il rettore – dagli stage per i nostri studenti alla ricerca applicata, la formazione e l’internazionalizzazione». Secondo Mengoni, «Il rapporto con l’università di Macerata viene considerato di grande importanza dalla nostra rete di imprese e siamo pronti ad iniziare i lavori fin da subito».