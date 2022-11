VALFORNACE - Qualcuno ha agito questa notte prendendo di mira la struttura della banca Intesa San Paolo. Indagano i carabinieri

Assalto allo sportello bancomat a Valfornace, chi ha agito non è riuscito a prendere nulla. È successo questa notte intorno all’1,30. Qualcuno ha cercato di forzare il gabbiotto di banca Intesa San Paolo dove si trova lo sportello bancomat di Pievebovigliana.

Un tentativo che non è andato a buon fine per i ladri che hanno cercato di entrare passando dal retro. I malviventi non sono però riusciti ad arrivare all’Atm. È comunque scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri e la Mondialpol. Le indagini dei militari della Compagnia di Camerino sono in corso. Gli inquirenti non escludono una seconda ipotesi: che anziché un furto possa essersi trattato di un danneggiamento. Chi ha agito, pur non portando via niente, ha comunque causato un danno in una struttura che per chi vive in un centro terremotato, specie se anziano, è molto utile per poter prelevare contanti senza doversi spostare di diversi chilometri.