PORTO RECANATI - Nei guai un 23enne che ieri ha distrutto la gazzella dei carabinieri impegnati in un servizio all'Hotel House ed è poi scappato all'interno del condominio e raggiunto al 15esimo piano dai militari. Individuati anche due irregolari, uno di loro, un 30enne, aveva occupato un appartamento

Tira un sasso contro il vetro della portiera dell’auto dei carabinieri e poi entra dentro e porta via radio e bastone tonfa da difesa, giovane senegalese denunciato per danneggiamento aggravato e furto.

Inspiegabile gesto quello commesso ieri pomeriggio attorno alle 17 da D.B. giovane senegalese all’interno dell’Hotel House. I militari della stazione di Porto Recanati stavano infatti prestando servizio all’interno del popoloso condominio per la segnalazione di un appartamento occupato abusivamente. I carabinieri infatti avevano individuato all’interno di un’abitazione appartenente ad una donna residente a Milano un uomo di 30 anni (D.E.S. le iniziali) irregolare che si era insediato all’interno dello stabile.

Mentre stavano però preparando il verbale per la denuncia per danneggiamento e invasione di edifici, sotto nel piazzale il giovane 23enne senegalese, senza alcun apparente motivo, ha iniziato a sfogarsi contro l’auto dei militari. Il ragazzo che era del tutto estraneo ai motivi per cui i militari si trovassero sul posto, ha lanciato un grosso sasso contro il vetro della portiera anteriore sinistra mandandolo in frantumi. A quel punto poi, procurandosi anche delle ferite al busto è entrato nell’auto e ha strappato il ricevitore della radio e trafugato il bastone tonfa, uno strumento da difesa in dotazione ai militari dell’arma impiegati nei servizi di controllo del territorio. A quel punto però, una volta scoperto, ha provato a darsi alla fuga scappando all’interno del condominio. Nel frattempo sul posto sono arrivate a rinforzo altre pattuglie della compagnia di Civitanova che hanno iniziato a inseguire il giovane fino al 15esimo piano dell’Hotel House.

E’ qui che è stato trovato e condotto nella caserma di Porto Recanati dove è stato denunciato per danneggiamento e furto aggravato. Ulteriori sopralluoghi hanno poi consentito di recuperare il bastone e la radio abbandonati all’interno dell’Hotel House. Nell’ambito del servizio proseguito questa mattina i militari del nucleo operativo e radiomobile diretto dal comandante Cristian Mucci hanno eseguito un controllo su un casolare abbandonato nelle vicinanze dell’Hotel House, sorprendendo un altro cittadino extracomunitario, diciottenne di nazionalità tunisina, la cui presenza sul territorio nazionale risulta irregolare.

(l. b.)