CAMERINO - L'Agenzia per la promozione della ricerca europea ha scelto figure di rilievo della ricerca e dell'innovazione per supportare le attività previste dall’esercizio “Verso il Mid Term di Horizon Europe”

Ancora un importante riconoscimento europeo per l’Università di Camerino. Il rettore Claudio Pettinari è stato appena nominato membro del gruppo di esperti Apre “Verso il Mid Term di Horizon Europe”. L’Apre, l’Agenzia per la promozione della ricerca europea, ha costituito il gruppo di esperti, composto da figure di rilievo dello scenario italiano di ricerca ed innovazione con comprovata esperienza sul programma quadro europeo, per supportare le attività previste dall’esercizio “Verso il Mid Term di Horizon Europe”, promosso proprio da Apre con l’obiettivo di contribuire alla riflessione e al posizionamento nazionale sullo stato di realizzazione dell’attuale Programma quadro europeo di ricerca e innovazione e sui suoi sviluppi futuri.

«Si tratta di una nomina – sottolinea il rettore Pettinari – che riempie d’orgoglio sia il sottoscritto che l’intera comunità universitaria perché conferma ancora una volta la stima nei confronti dell’Università di Camerino riconoscendone anche le competenze e la qualità della ricerca. Insieme agli altri componenti avvieremo una serie di iniziative volte ad analizzare la performance italiana e lo stato di realizzazione di Horizon Europe, da poter sottoporre poi alla Commissione Europea come input per la valutazione intermedia di HE e come primo contributo di riflessione verso il prossimo Programma quadro. Avrò l’occasione di confrontarmi e di condividere esperienze sui temi della ricerca e dell’innovazione con gli altri membri che ricoprono ruoli di responsabilità su queste tematiche presso i loro atenei, e potrò portare come esempio anche le best practices della nostra università e del sistema universitario italiano».

Dal 2021 il rettore Pettinari è anche componente della Giunta Crui, la Conferenza dei rettori delle università italiane, e gli è stato conferito l’incarico di coordinare la Commissione Ricerca, composta dai delegati per la ricerca delle università italiane, mentre lo scorso mese di settembre è stato nominato membro del “Research and innovation strategy group (Risg)” dell’Eua, l’European university association.