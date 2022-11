SAN GINESIO - Saranno in paese dall'11 al 13 novembre. Ad accoglierli il sindaco Giuliano Ciabocco e il presidente della Pro Loco, Franco Bernabei, che hanno provveduto ad organizzare gli incontri

I presidenti delle associazioni dei campeggiatori di Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana e Repubblica San Marino, si incontreranno il prossimo 12 novembre a San Ginesio per l’assemblea federale indetta in occasione del raduno “RisorgiMarche“, organizzato dai cinque gruppi marchigiani dell’Unione Club Amici per i giorni dall’11 al 13: parteciperanno quasi cento equipaggi provenienti da tutta Italia, che arriveranno dal pomeriggio di venerdì. Ad accoglierli saranno il sindaco Giuliano Ciabocco e il presidente della Pro Loco, Franco Bernabei, che hanno provveduto ad organizzare gli incontri. Il programma prevede, oltre a momenti di convivialità, anche la visita a parte del centro storico.

San Ginesio, fin dal 2011, è insignito del titolo di “Comune amico del turismo itinerante”, progetto ideato e promosso dalla stessa federazione al quale aderiscono circa 150 comuni su tutto il territorio nazionale, e il 12 novembre verrà consegnato l’attestato ufficiale al sindaco Giuliano Ciabocco. San Ginesio oltre ad essere “Bandiera arancione” del Touring Club Italiano e uno dei “Borghi più belli d’Italia” è l’unico comune che rappresenta l’Italia ad aver ottenuto il riconoscimento di “Best tourism villages” da parte della Unwto, l’organizzazione mondiale del turismo delle nazioni unite.

L’incontro federale sarà incentrato sull’elezione dei prossimi presidenti delle due aree dell’unione. Sarà presente anche il presidente nazionale della federazione, Ivan Perriera, residente a Isernia, i presidenti e consiglieri dei camper club: Terre Senesi di Monteroni d’Arbia (SI), Conero di Ancona, Vallesina Plein Air di Jesi, Camping Club Civitanova, Camping Club Pesaro, Foligno, Le sorgenti di Nocera Umbra e, per delega, i club Associazione camperisti perugini di Perugia e la Federazione campeggiatori sammarinesi.