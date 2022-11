MACERATA - John McCourt si è incontrato oggi con i colleghi del resto delle Marche, dell'Umbria e dell'Abruzzo

Summit a Macerata tra rettori. John McCourt oggi ha ospitato a Unimc i colleghi rettori degli atenei delle Marche, Abruzzo e Umbria. C’è stata una lunga riunione in cui è stata ribadita l’importanza di un approccio comune alle tante sfide in atto. È stato auspicato da tutti i presenti una più stretta collaborazione per il bene delle comunità studentesche, il territorio e per realizzare progetti di sviluppo comuni in un momento di forte transizione.

«La nostra università, come quelle guidate dai miei colleghi – ha detto il rettore John McCourt – è profondamente inserita nel territorio e, con spirito di collaborazione, cerca di tessere relazioni rinnovate con le altre università, a partire da quelli territorialmente più vicini. Pur rispettando l’autonomia e i punti di forza di ogni ateneo, dobbiamo coordinarci per un lavoro comune e sempre più condiviso basato sulla complementarietà delle nostre discipline e dei nostri punti d’eccellenza. Sarà importante saper mettere a frutto il potenziale innovativo e creativo di una rete di conoscenze e competenze diverse, con ricadute benefiche per la didattica offerta agli studenti e per la ricerca, anche nell’ottica dello sviluppo territoriale».

Erano presenti i rettori Edoardo Alesse (L’Aquila), Giorgio Calcagnini (Urbino), Sergio Caputi (Chieti), Gian Luca Gregori (Università Politecnica delle Marche), Dino Mastrocola (Teramo), Maurizio Oliviero (Perugia), Claudio Pettinari (Camerino).