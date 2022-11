RECANATI - La ditta di cosmetici ieri ha realizzato il servizio in diversi luoghi d'interesse della città. Oltre cento ospiti arrivati da tutta Italia. Per l'occasione, l'impresa ha realizzato una brochure promozionale e delle speciali cuffie audioguide

Nuova importante occasione di promozione per il circuito museale “Infinito Recanati”, che nella giornata di ieri ha visto rinnovato il dialogo dei musei civici della città con le realtà produttive del territorio.

Dopo il recente shooting fotografico realizzato dalla ditta Ottaviani a Villa Colloredo Mels, stavolta è stato il turno dell’azienda di cosmetici Jean Paul Mynè, che in stretta collaborazione con il Comune e Sistema Museo ha scelto come location d’eccezione per la presentazione del suo nuovo prodotto ispirato al suono i musei della musica, Beniamino Gigli e torre del borgo, oltre all’atrio comunale.

«Siamo molto soddisfatti per questo nuovo progetto di promozione delle bellezze della nostra città – dichiara Rita Soccio, assessora alle Culture e Turismo -. L’obiettivo che stiamo perseguendo è quello di fare rete non solo con i comuni limitrofi ma anche con tutte le realtà del nostro territorio e le aziende rappresentano un’occasione unica di coniugare cultura ed eccellenze del saper fare. Cultura, turismo e impresa sono le direttrici che tutti insieme dobbiamo mettere a sistema per la crescita culturale ed economica della nostra comunità».

Un vero e proprio evento, sound experience, che ha visto la partecipazione di più di cento ospiti arrivati appositamente a Recanati da tutta Italia su invito proprio di Jean Paul Mynè, la quale per l’occasione ha anche realizzato una brochure promozionale e delle speciali cuffie audioguide contenenti una breve illustrazione delle quattro tappe in cui si è articolato il percorso. Sono poi seguite visite guidate in più turni per tutto il pomeriggio, con il tema del suono sempre come filo conduttore. Tante le eccellenze recanatesi che i partecipanti hanno potuto conoscere: dal palazzo comunale al panorama mozzafiato della torre del borgo, dalla carriera del tenore Beniamino Gigli alla storia delle aziende del distretto musicale recanatese Castagnari, Eko, Fatar e Fbt.

Particolarmente importante si è rivelata la visita al museo della musica, culminata per ciascun gruppo con la presentazione in anteprima di Keratin Plus Sound Wave, nuovo prodotto di punta di Jean Paul Mynè, azienda che nasce con lo scopo di offrire al mercato prodotti cosmetici di alta qualità destinati esclusivamente a professionisti qualificati. Due eccellenze del territorio, i musei civici recanatesi e Jean Paul Mynè, che lavorando in stretta sinergia hanno saputo creare una ulteriore occasione di promozione per la città.