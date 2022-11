I CARABINIERI lo hanno sorpreso nei pressi del parcheggio del cimitero di Civitanova Alta all'interno di una Citroen risultata rubata nel Fermano. La convalida fissata per domani, ora è ai domiciliari

Finisce in manette la sera prima del suo compleanno per il furto di un’auto. E’ stata fissata per domani mattina l’udienza di convalida dell’arresto di un 27enne (compie gli anni proprio oggi) residente a Monterubbiano, italiano di origine tunisina. Il giovane è stato fermato ieri pomeriggio attorno alle 17,30 dai carabinieri del Norm della compagnia di Macerata intervenuti assieme ai militari della Compagnia di Civitanova nei pressi del cimitero di Civitanova Alta. Il 27enne era a bordo di una Citroen rubata nel Fermano. Quando è scattato l’allarme sono partite le ricerche dei militari che lo stavano seguendo attraverso le tracce del gps presente sull’auto fino a fermarlo a Civitanova Alta. L’uomo è stato perquisito e arrestato per il furto dell’auto. Si trova attualmente agli arresti domiciliari. Prevista per domani l’udienza di convalida Al tribunale di Macerata. L’arrestato è assistito dall’avvocato Giuliano Giordani.

(l. b.)