L'INTERVENTO del Pd: «Il Comune non ha fatto pervenire osservazioni rispetto ai siti individuati. Forse si pensa di fare l’affare alle spalle dei cittadini? La chiarezza, a questo punto, è d’obbligo»

«È di dominio pubblico da qualche giorno la notizia che il Comune di Camerino non ha fatto pervenire osservazioni rispetto ai siti individuati come possibili luoghi destinati a discarica nel territorio di riferimento. E’ allarmante e pericoloso perché fa sospettare che non ci sia una volontà precisa da parte dell’Amministrazione di contrastare questa proposta».

A lanciare l’allarme sulla mancata presentazione delle osservazioni sui possibili siti adatti ad ospitare la futura discarica provinciale a Camerino, è il circolo comunale del Partito democratico di Camerino. I dem nella loro analisi evidenziano una serie di criticità per cui nel territorio comunale non sarebbe opportuno ospitare una discarica: «A nostro avviso, il Comune avrebbe dovuto presentare dati tecnici sulla natura dei siti presi in considerazione nel camerinese mettendo in rilievo la sismicità del territorio, le condizioni di vicinanza agli abitati, alle scuole e all’università, la qualità ambientale e i numerosi corsi d’acqua, i pregi naturalistici e la situazione idrogeologica del territorio. Non solo non è stato fatto ma alla notizia che tutti abbiamo letto avremmo immaginato che l’amministrazione comunale, il sindaco sarebbero subito intervenuti per chiarire, informare, fugare dubbi invece niente di tutto questo. Sarà forse che l’Amministrazione comunale pensa di fare l’affare alle spalle dei cittadini?».

Il circolo cittadino di Camerino del Pd chiede chiarezza sulla vicenda: «Da parte nostra parole chiare: tenendo in considerazione situazioni generali e particolari, non si intende sostenere la presenza di un sito di discarica nel nostro territorio già provato dagli eventi sismici e da altre problematiche. Il nostro territorio non può essere considerato solo quando c’è da togliere e ridimensionare i servizi, oppure ora che c’è da offrirne uno non primario, non di pregio e che non si vuole. La chiarezza, a questo punto, è d’obbligo, noi ed i cittadini vogliamo sapere. Non si può più restare nell’ignoranza e ignari su tali questioni».

(m. or.)