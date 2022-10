Intitolata all’arbitro Mattei

la sala conferenze dell’Aia.

Alla cerimonia atteso Daniele Orsato

MACERATA - La cerimonia in città il prossimo 28 ottobre. Il dirigente è scomparso nel febbraio dello scorso anno. Sarà presente il presidente nazionale dell’Associazione italiana arbitri, Alfredo Trentalange

23 Ottobre 2022 - Ore 19:10 - caricamento letture

di Mauro Giustozzi

Sarà intitolata a Maurizio Mattei la sala conferenze della sezione Aia di Macerata. La cerimonia avverrà venerdì prossimo 28 ottobre alle 18,30 alla presenza dei vertici della sezione maceratese e degli associati. Un taglio del nastro molto atteso visto che alla cerimonia parteciperà anche il presidente nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, che torna in città dopo aver egli stesso inaugurato la nuova sezione maceratese, e dovrebbe essere presente anche il fischietto veneto Daniele Orsato, uno dei migliori arbitri italiani ed internazionale che parteciperà ai prossimi mondiali di calcio in Qatar, eletto miglior arbitro al mondo dall’Iffhs nel 2020. Maurizio Mattei è scomparso nel febbraio dello scorso anno colpito dalla pandemia del covid: indimenticabile arbitro di serie A e designatore della Can A e B Mattei è venuto a mancare all’età di 79 anni.

Lo storico dirigente era nato a Treia e nel corso della sua lunga carriera è stato arbitro in serie A e B dal 1975 al 1987. Da dirigente, invece, è stato designatore Can D, Can C e Can A e B e Capo del Settore Tecnico. L’inaugurazione della nuova sede di via Batà era stata effettuata lo scorso dicembre con l’intitolazione della Sezione Aia maceratese a Cesare Jonni, grande arbitro internazionale durante gli anni ’50 e ‘60 del secolo scorso. La realizzazione di questa iniziativa era stata fortemente voluta dall’intero Consiglio Direttivo Sezionale, di quello che rappresentava un sogno rimasto nel cassetto a seguito di vari inconvenienti, come la mancanza di una sede di riferimento e le situazioni di emergenza causate prima dal sisma del 2016 e successivamente dal covid. Non poteva però mancare un riconoscimento ad un altro grande arbitro maceratese come è stato nella sua carriera in campo e poi dirigenziale Maurizio Mattei: ed ecco l’occasione giusta con l’intitolazione di questa sala al fischietto nativo di Treia che assieme proprio a Cesare Jonni è stato l’arbitro più importante che la storia della sezione maceratese abbia annoverato nelle proprie fila. Durante la cerimonia verranno anche assegnati i riconoscimenti della prima edizione del ‘Premio Mattei’, all’interno della stessa sezione maceratese dei direttori di gara, proprio per ricordare la memoria dell’arbitro treiese scomparso lo scorso anno.

