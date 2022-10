Muore soffocata in casa:

il marito portato in caserma

TRAGEDIA questa mattina in un'abitazione nel senigalliese: la vittima è Valeria Baldini, aveva 77 anni. Indagano i carabinieri

Tragedia a Senigallia in un’abitazione in Strada della Foresta al civico 102, tra Filetto e Bettolelle. E’ successo questa mattina intorno alle 8 dove una donna di 77 anni, sofferente di Alzheimer, è deceduta per soffocamento mentre si trovava insieme al marito.

Chiamato il 112, sul posto sono intervenute le ambulanze e il 118. Per l’anziana, Valeria Baldini, non c’era però nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Senigallia e, da Ancona, sono partiti i militari dei Sis che saranno impegnati nell’effettuare i rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire dunque cosa sia accaduto nella casa e quali siano le effettive cause di morte dell’anziana.

Il marito della donna è stato nel frattempo accompagnato in caserma per essere ascoltato, così come il figlio della coppia che in quel momento si trovava anche lui nell’abitazione, ma a letto.

