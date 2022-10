Stroncato da un malore a 55 anni,

consulente finanziario trovato morto in casa

PORTO RECANATI - Addio a Enrico Maria Di Giovanni, a scoprire il corpo i familiari. Lascia un figlio. Era stato un allenatore di basket in diverse squadre locali nei campionati di serie C e D

di Laura Boccanera

Morto a soli 55 anni, choc a Porto Recanati per la scomparsa di Enrico Maria Di Giovanni, ex allenatore di basket e consulente finanziario. E’ stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione di Porto Recanati dai familiari, stroncato, pare da un malore. Questa mattina subito sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma il 55enne era già morto e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Poco dopo nell’appartamento sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Porto Recanati, ma non c’era alcun elemento che potesse far pensare ad altro che ad una causa naturale. Sul corpo però è stato disposto comunque un accertamento medico legale per capire cosa abbia causato il decesso.

Di Giovanni era molto conosciuto a Porto Recanati: consulente finanziario con la passione per la pallacanestro era stato allenatore per diverse squadre nei campionati di serie C e D. Non è stata ancora fissata la data dell’esame medico né il funerale. Lascia un figlio.

