ANCONA - Questa mattina le scolaresche e una delegazione del Comitato Piccola Industria di Confindustria Marche sono salite a bordo della nave scuola della Marina Militare. Nel pomeriggio segnalato un malore tra chi attendeva il proprio turno per il tour al molo Clementino

Sono rimasti emozionati e con gli occhi sgranati gli alunni delle scuole anconetane che questa mattina hanno avuto modo di visitare l’Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, nel capoluogo dorico, fino a domani attraccata al Molo Clementino. A 530 anni esatti dalla scoperta dell’America da parte di Colombo, proprio il 12 ottobre, il veliero che porta il nome di Vespucci (anche lui grande navigatore e scopritore del Nuovo Mondo), arriva ad Ancona suscitando grande ammirazione da parte di appassionati e non. Il Comune di Ancona ricorda che per le visite di questo pomeriggio sono disponibili le navette. Il servizio si sviluppa con due mezzi che effettuano quattro fermate: capolinea in via Marconi, presso il parcheggio Archi – via XXIX Settembre c/o park Traiano; via Da Chio c/o Portella S. Maria – capolinea c/iov rotatoria Arco Clementino al Porto antico.Ogni fermata è servita da un passaggio ogni 15 minuti, compreso tra le ore 12:15 e le ore 23:30 (ultima partenza dal Porto antico).

Gli eventi programmati per la Vespucci: “Food and drink” coordinata da Confartigianato che coinvolge gli esercenti (locali aderenti su www.laviamaestra.com), il 12-13-14-15 ottobre dalle 18.30; mercatino lungo corso Garibaldi con eventi a partire dalle 17. Viaggio Treno della Memoria con il treno storico rievocativo ad Ancona per la commemorazione del Milite Ignoto. Il “Treno della Memoria” sta toccando le stazioni italiane, quale prosecuzione del viaggio del convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del soldato da Aquileia a Roma. Domani giovedì 13 ottobre, dalle 8 alle 23.30, sarà nella stazione di Ancona: potrà visitata la mostra itinerante a bordo dalle 9 alle 18. All’arrivo del treno ad Ancona, alle ore 8.30 sarà tenuta una cerimonia commemorativa alla presenza delle autorità locali, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e studenti degli Istituti scolastici. La Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno accompagnerà l’evento con l’esecuzione della “Marcia del Piave”.

Questa mattina anche una delegazione del Comitato Piccola Industria di Confindustria Marche ha visitato l’Amerigo Vespucci. Un momento di socialità per il gruppo di imprenditori, accolto da una speciale guida della Marina Militare e dal comandante, capitano di Vascello Luigi Romagnoli, ma anche occasione per un confronto sui temi che la squadra è chiamata ad affrontare in questo difficile periodo storico. «Siamo un gruppo di lavoro unito – commenta il presidente del Comitato Gianni Tardini – che viaggia attraverso rotte condivise. Prendiamo volentieri in prestito il motto dell’Amerigo Vespucci “Non chi comincia ma quel che persevera”, convinti della necessità di restare uniti e scegliere la giusta direzione per solcare i mari in tempesta che caratterizzano la durissima fase che stiamo vivendo».

Al molo dove è attraccata la ‘Amerigo Vespucci’ si è reso necessario oggi pomeriggio anche un soccorso sanitario per il malore accusato da una donna in attesa di salire sulla nave scuola della Marina Militare. I primi soccorsi sono stati portati da un medico della Croce Rossa in servizio già sul posto, poi sono intervenute l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce gialla. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per accertamenti. Le sue condizioni sembrano non destare preoccupazione.

