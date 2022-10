Miopia nell’età dello sviluppo,

una sfida da affrontare in team:

ecco le novità

CIVITANOVA - Un pomeriggio di approfondimento sul tema organizzato dal Centro Ottico Mataloni che promuove un approccio multidisciplinare

10 Ottobre 2022 - Ore 13:51 - caricamento letture

Un pomeriggio di approfondimento con tanti specialisti per parlare della “Miopia nell’età dello sviluppo”. L’evento è stato organizzato dal Centro Ottico Mataloni nella sala convegni dell’Hotel Miramare a Civitanova. Un convegno di alto livello scientifico, aperto al pubblico, che ha visto anche la partecipazione di figure professionali molto qualificate. «Abbiamo voluto organizzare questa giornata per sensibilizzare più persone possibile sul problema della miopia e della crescita della miopia nell’età dello sviluppo – spiega Laura Mataloni, curatrice dell’evento, ottico e optometrista – perché sempre più ragazzi sono condizionati nelle loro attività quotidiane, specialmente a scuola e nello sport, a causa di questa difficoltà visiva. Abbiamo coinvolto i migliori specialisti, tutte figure che appartengono a settori diversi dai nostri ma che assumono una grande importanza nella diagnosi precoce e nella gestione dei comportamenti. Noi ottici abbiamo oggi soluzioni tecniche impensabili appena tre anni fa come lenti a contatto, tecniche di riabilitazione visiva e lenti oftalmiche innovative”. L’incontro ha quindi avuto un approccio multidisciplinare e ha visto la partecipazione di Laura Mataloni, Sara Tiberi, psicoterapeuta, Valeria Capri, nutrizionista, Tania Paoloni, ortottista e optometrista, Annalisa Corradini, fisioterapista, Gaia Cellini, odontoiatra e ortodonzista, Francesco Sagripanti, neurologo e psicomotricista, e Massimo Tallei, medico oculista.

fdm

(Servizio promoredazionale)

© RIPRODUZIONE RISERVATA