Venditori, impiegati

e operai specializzati:

le offerte di lavoro in provincia

ANNUNCI di Confindustria Macerata e Centro impiego di Tolentino. La Ciodue ricerca nuovi agenti per la rete commerciale

25 Settembre 2022 - Ore 11:24 - caricamento letture

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Ciodue Italia S.p.A., azienda leader a livello nazionale specializzata nel settore Antincendio e Sicurezza, per il potenziamento della rete commerciale, ricerca e seleziona nuovi agenti venditori da inserire stabilmente nel proprio organico. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche.

Requisiti richiesti:

-predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale;

-ottime capacità relazionali e doti organizzative;

-essere automuniti.

Offriamo:

-inserimento in area definita e strutturata;

-formazione tecnica e commerciale continua;

-contributo fino a 1.500 euro mensili per i primi 6 mesi ;

-incentivi mensili, premi annuali e provvigioni;

-inquadramento con contratto Enasarco.

Invia la tua candidatura a macerata@ ciodueitalia.it e verrai contattato al più presto.

***

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore alimentare impiegato/a logistica (cod. annuncio Conf 335). La risorsa si occuperà della gestione documentale e operativa delle attività di logistica inclusi i rapporti con i corrieri. Si richiede buona attitudine al problem solving, affidabilità, competenze gestionali con l’organizzazione del magazzino, conoscenza dei processi e delle procedure logistiche, conoscenza degli strumenti informatici e dei software per gestire i flussi di informazione. Gradita esperienza nella mansione. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca anche per azienda settore lapideo operaio/a specializzato(cod. annuncio Conf 336) nella lettura del disegno tecnico e nell’utilizzo di macchine Cnc. La risorsa si occuperà dell’ impostazione e attivazione della macchina, della programmazione del ciclo di lavoro, della verifica finale del risultato con appositi strumenti di controllo. Preferibile esperienza nel settore di almeno due anni. Prevista occupazione nel lavoro a turni. Il candidato dovrà possedere diploma tecnico industriale o professionale. Sede di lavoro: provincia di Macerata, no zona costiera.

Confindustria Macerata ricerca inoltre per azienda settore lapideo operaio/a genrico addetto alla rifinitura (cod. annuncio Conf 337). La risorsa si occuperà della finitura manuale di lastre di marmo e del controllo qualità del prodotto finito. Non è richiesto titolo di studio specifico né precedente esperienza nel settore. Sede di lavoro: provincia di Macerata, no zona costiera.

Infine Confindustria Macerata ricerca per azienda settore lapideo Ooperaio/a magazziniere (cod. annuncio Conf 338). La risorsa si occuperà del rifornimento dei reparti, della conduzione di carrello elevatore e utilizzerà il carroponte. Necessario patentino per carrello elevatore. Preferibile esperienza di almeno due anni nella mansione e conoscenza del software gestionale per magazzino. Titolo di studio richiesto diploma tecnico industriale o professionale. Sede di lavoro: provincia di Macerata, no zona costiera.

Per questi annunci inviare il curriculum vitae con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/index.php/sportello-lavoro (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR

I presenti annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Seguono le offerte del Centro Impiego di Tolentino:



Supermercato cerca un aiuto banconista di gastronomia/macelleria part time in età di apprendistato con minima esperienza e/o diploma scuola alberghiera. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12332

Studio contabile cerca un/a laureato/a in economia con almeno una minima esperienza presso studi commerciali. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12331

Azienda lavorazione marmi cerca: addetti alla rifinitura anche prima esperienza; un magazziniere esperto in possesso del patentino per il muletto; un addetto alle macchine cnc esperto e/o in possesso del diploma di perito meccanico. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12330

Officina meccanica cerca un meccanico esperto e/o apprendista. Sede di lavoro: Pollenza. Rif.: 12329

Studio commerciale cerca un/a ragioniere/a esperto/a. sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12328

Cooperativa sociale cerca Oss e Osa disponibili su turni. Sede di lavoro: Loro Piceno. Rif.: 12327

Pelletteria cerca cucitrici e modelliste anche prima esperienza. Sede di lavoro: Morrovalle. Rif.: 12326

Azienda settore alimentare cerca un operaio generico. Sede di lavoro: Pollenza. Rif.: 12325

Tappezzeria cerca un tappezziere/tagliatore/magazziniere. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12324

Azienda settore commercio cerca un magazziniere. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12323

Azienda settore impiantistica cerca un apprendista con diploma di perito tecnico. Sede di lavoro: Morrovalle. Rif.: 12322

Tappezzeria cerca un tappezziere esperto e/o un apprendista. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12321

Macelleria cerca un/a apprendista banconista. Sede di lavoro: San Severino. Rif.: 12320

Studio commerciale cerca un/a ragioniere/a esperto/a e/o un/a neo-diplomato/a e neo-laureato/a in ambito economico/commerciale. Sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 12319

Chi fosse interessato alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino può inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo il codice di riferimento, l’oggetto dell’offerta e l’autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it. Per approfondimenti telefonare ai numeri: 0733.955425 – 0733.955409 nel rispetto dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17.

© RIPRODUZIONE RISERVATA