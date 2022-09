«Il post sul Reddito di cittadinanza?

Laviano, è importante collegare il cervello

prima di scrivere idiozie»

MACERATA - I consiglieri pentastellati Cherubini e Spedaletti stigmatizzano le parole dell'assessora leghista, non nuova a polemiche social: «La cosa più aberrante è che dimentica che il Rdc è stato fatto da M5S e Lega e che è talmente importante che la sua collega ai Servizi sociali ha giustamente sfruttato l'opportunità per inserire alcuni percettori in progetti sociali del Comune»

«La cosa più aberrante è che l’assessora dimentica che il Reddito di cittadinanza è stato fatto da Movimento 5 stelle e Lega e che è talmente importante che la sua collega ai Servizi sociali ha giustamente sfruttato l’opportunità dei Puc per inserire alcuni percettori in progetti sociali del Comune di Macerata». Sono le parole dei consiglieri pentastellati Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti, che stigmatizza il post dell’assessora leghisti Laura Laviano sul Reddito di cittadinanza.

«Durante un viaggio in treno mio figlio e dei suoi amici assistono ad un discorso tra due ragazzi: “appena mi arriva il reddito di cittadinanza ti porto fuori a cena in quel bel posticino” – ha scritto la Laviano su Facebook – Loro, diciottenni, schifati, gli hanno riso in faccia. Per fortuna esistono ancora dei ragazzi con sani valori. Questa è la generazione che vuol far crescere i pentastellati? Pagare i giovani in cambio di voti. Domenica 25 settembre potete decidere le sorti del nostro Paese. Ogni x sarà un voto cosciente che avrà un significato. Volete che i vostri figli restino sdraiati su un divano in attesa dei soldi dello Stato per andare a cena fuori? O preferite che con quota 41 chi ha diritto alla pensione possa andarci dignitosamente per lasciare spazio ai giovani?». Parole che già hanno fatto discutere parecchio – il consigliere dem Andrea Perticarari per esempio ha detto: «Certi post fanno paura» – e che ora continuano ad alimentare la polemica.

«A volte – aggiungono Cherubini e Spedaletti- è importante collegare il cervello prima di scrivere idiozie, magari così si può evitare di aggiungere un’altra stupidaggine all’elenco di quelle già dette in questi due anni dall’assessora Laviano, e andate sulle cronache nazionali».

L’esponente leghista della giunta Parcaroli non è infatti nuova ad uscite social ritenuti quantomeno discutibili e capaci creare vespai. In passato si era scagliata contro Fedez, scrivendo: «Uomini che si mettono lo smalto? Io mio figlio lo caccerei di casa». E aveva apostrofato con il termine “gretini” i giovani che si stanno battendo contro il cambiamento climatico, descrivendoli come dei «falsi e privilegiati».

