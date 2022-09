Villa Spada e teatro comunale

immersi nelle “Note della quiete”

TREIA - Gli appuntamenti musicali in programma da domenica 4 settembre

2 Settembre 2022

«Nel ricco palinsesto dell’estate treiese si inseriscono tre bellissimi concerti pensati per l’incantevole cornice di Villa La Quiete, meglio conosciuta come Villa Spada, dal nome del suo più celebre proprietario, Lavinio de’ Medici Spada». A comunicarlo l’amministrazione comunale di Treia. «Sono organizzati dalla Associazione Pro Treia, che, dopo la pandemia, ha ripreso a pieno ritmo la sua attività a servizio della comunità treiese e dei numerosissimi turisti che ogni giorno visitano la città – si legge in una nota -. Il primo evento, in ordine di tempo, si terrà domenica 4 settembre e vedrà protagonista la Pierfrancesco Ceregioli Chamber jazz Orchestra, un’orchestra da camera con un repertorio molto variegato, che oscilla tra il jazz e il latin jazz, passando per la musica da film e quella sinfonica. A causa delle previsioni meteo non favorevoli, l’evento si terrà, in via eccezionale, al teatro comunale di Treia, con inizio alle 21,30.

Giovedì 8 settembre a Villa Spada, con inizio alle 21, protagoniste saranno Ilaria Baleani al pianoforte e Lucia Ferrati, voce recitante; il duo delizierà il pubblico con il recital “Il canto degli alberi”, dedicato a Villa Spada e alla sua intensa storia. Dagli scritti autografi di Lavinio De’ Medici Spada a grandi autori che ne hanno condiviso il pensiero sulla Natura e sulle scienze naturali, Herman Hesse, Primo Levi, Alda Merini e non solo, le musiche di Fryderyk Chopin, dedicate alla contessa Komar e un gran finale con il brano Moon Variation di Paola Ciarlantini.

Sabato 10 settembre, con inizio alle ore 21.00, sempre a Villa Spada, nel suggestivo spazio della radura, si esibirà il “Duo Silacris” composto da Annalisa Cancellieri, arpa e voce, e Cristina Ferretti al violino, con brani tradizionali dal repertorio celtico e anglosassone. Per questa esibizione il pubblico è invitato a portare con sé cuscini o plaid per godersi in pieno comfort l’atmosfera del concerto. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e rappresentano una occasione imperdibile per immergersi nel suggestivo scenario di Villa La Quiete e nell’atmosfera senza tempo del Teatro comunale, ascoltando bellissima musica».

