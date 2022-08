San Giuliano parla ai giovani,

alla consolle Nicola Pigini

e in piazza della Libertà si balla

MACERATA - La pro loco ha "puntato" su una serata dedicata ai ragazzi. Scommessa vinta grazie al dj set del musicista di Recanati che ha richiamato qualche migliaia di persone a popolare il centro storico all'insegna dell'energia e del divertimento. Successo anche per Music Day che ha visto in passerella talenti musicali emergenti abbinati ad acconciature create da hair stylist locali. FOTO E VIDEO

30 Agosto 2022 - Ore 10:58 - caricamento letture Il dj set di Nicola Pigini in piazza della Libertà

di Alessandra Pierini

Un lunedì sera memorabile a Macerata. Piazza della Libertà si è popolata di giovani e giovanissimi attratti dal potere della musica e in particolare dal dj set di Nicola Pigini. Il musicista di Recanati si è fatto notare sulla scena nazionale e si è esibito in tutta Italia a fianco di Jovanotti in diversi appuntamenti del Jova Beach Party. Per lui Macerata si è riempita di un pubblico energetico e desideroso di balli e divertimento. E le aspettative sono state più che soddisfatte.

«L’ho voluto, l’ho coccolato e ve l’ho portato» ha detto sul palco Luciano Cartechini, presidente della Pro loco di Macerata organizzatrice dell’evento e ripagata per aver “osato” proporre per i festeggiamenti del patrono qualcosa di nuovo rispetto alla tradizione. Cartechini è salito sul palco al termine del dj set di Vls, Leonardo e Vittorio Spalletti, promettenti dj maceratesi per presentare proprio Nicola Pigini che ha salutato «Benvenuti Macerata» per poi lasciare la parola alla musica. Impossibile non lasciarsi coinvolgere dal ritmo e trascinare in balli sfrenati. E’ così che piazza della Libertà si è trasformata nella location di lusso di una discoteca sotto le stelle.

La serata era iniziata con la sfilata di moda e acconciature “Macerata Music Day” organizzata da Nada Evolution & Stefania Pellegrini in collaborazione con la Cna. Una carrellata di abiti e talnti della musica e della danza locale. Si sono infatti esibiti 8 cantanti emergenti abbinati ad altrettanti Hair Stylist. Ogni canzone è stata accompagnata da un’acconciatura creata dalla stilista dei capelli, che ne ha descritto il significato. La serata è stata arricchita da ospiti regionali, fra i quali Nico Lattanzi di Ancona, vincitore nel Premio Lucio Dalla sezione cantautori e dai ballerini Francesco Italiani e Olta Sheu.

I festeggiamenti per il patrono continuano questa sera con l’apertura delle bancarelle. Alle 20.30, per le vie del centro storico si esibiranno le Koreos Majorettes e alle 21.30 ancora musica con i Wet Floors e a seguire con la Talk radio & Vinyl Sound Band. Domani, martedì 31 agosto, prosegue la Fiera di san Giuliano. Alle 20 in via Gramsci avverrà l’estrazione della lotteria di san Giuliano a cura del Cif mentre in piazza della Libertà, alla stessa ora, ci sarà la presentazione delle squadre Cbf Balducci HR Macerata e Med Store Tunit e alle 21.30 musica live con i “Route 77 rock band” e il tributo agli anni 60, 70 e 80. Attivo lo stand gastronomico con i piatti della tradizione.

(Foto Carlo Torresi)

