Vittoria Marzari brilla da Acapulco Beach

PORTO RECANATI - Mamma, modella, imprenditrice e conduttrice è stata ospite di Pino Frisari e del suo staff. (Articolo promoredazionale)

18 Agosto 2022 - Ore 09:26 - caricamento letture

Mamma, modella, imprenditrice e conduttrice, la bellissima Vittoria Marzari è stata ospite ieri da Acapulco Beach di Porto Recanati.

Vittoria muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando come concorrente allo storico concorso di Miss Italia. Ha lavorato molto come modella ma si è anche cimentata come attrice in teatro «mi ha aiutato molto questa esperienza, il teatro è una grande palestra», conferma Vittoria, che non si è fermata a questo. Nel frattempo si è infatti laureata in Scienze Politiche per occuparsi oggi della parte commerciale nell’azienda di famiglia che produce salumi. A renderla famosa ai più, i programmi calcistici e sportivi in genere che co-conduce ora su la Qtv, un’emittente de L’Aquila conosciuta nel centro Italia. «Nulla da invidiare alle colleghe più note della tv nazionale, la nostra vicina abruzzese, Vittoria Marzari, ha apprezzato l’ospitalità di Pino Frisari, del suo staff e della qualità dei prodotti che offre nella bellissima location perla della riviera del Conero».

(Articolo promoredazionale)

© RIPRODUZIONE RISERVATA