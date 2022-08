Festa di San Bartolomeo,

serata clou con Dario Ballantini

MORROVALLE - Il cartellone degli eventi per i festeggiamenti del patrono: sei le serate, a partire da domani, a cura della Pro loco, con la collaborazione del Comune. Gran finale con l'attore e imitatore mercoledì 24 alle 21,30 in piazza

Ultimi preparativi per il via dei festeggiamenti patronali. Da domani mercoledì 24 agosto torna la Festa di San Bartolomeo, con sei serate di eventi ed iniziative a cura della Pro loco Morrovalle, con la collaborazione del Comune.

Si comincia domani sera, venerdì 19 agosto, alle 21,15: in piazza Vittorio Emanuele c’è “Alice nel paese delle meraviglie”, spettacolo per ragazzi presentato dalla compagnia Panta Rei di Vicenza e che fa parte del Marameo Festival, rete che coinvolge cinque regioni e 43 comuni per oltre 150 spettacoli in tutta Italia. Sabato 20 doppio appuntamento: a partire dalle ore 19 via al mercatino dell’artigianato in piazza Garibaldi, mentre in piazza Vittorio Emanuele alle 21.15 ecco la commedia dialettale “Chi è più lesti… se la guadagna”, a cura della compagnia teatrale La Nuova di Belmonte Piceno. Domenica 21, sempre alle 21.15 e sempre in piazza del Comune, spazio al “Contest Tour”, con l’esibizione di cantanti e band del territorio e la partecipazione di Valeria e Piero Romitelli e della comica Adalgisa Palpacelli. Lunedì 22 (21.30) in piazza fa tappa il 28° Festival internazionale del folklore: sul palco, con gli organizzatori dell’evento, ovvero l’associazione culturale Li Pistacoppi di Macerata, saliranno gruppi folkloristici provenienti da Messico, Ungheria e Slovacchia, che si esibiranno in canti e balli delle rispettive tradizioni. Martedì 23 iniziano le funzioni religiose: alle 19 Santa Messa alla chiesa di San Bartolomeo, con a seguire, alle 20, l’Adorazione eucaristica; alle 21.15 partirà la tradizionale processione in onore del santo, mentre in piazza Vittorio Emanuele si terrà il concerto del corpo bandistico Giuseppe Verdi. Gran finale mercoledì 24, giorno di San Bartolomeo. Alle 9, alle 11 e alle 19 le tre sante messe in onore del santo, mentre in prima serata ci sarà l’evento clou del cartellone laico: in piazza, alle 21.30, arriva Dario Ballantini, attore e imitatore che è salito alla ribalta grazie al programma tv “Striscia la Notizia” ma che ha all’attivo una lunga filmografia e numerosi riconoscimenti. Ballantini sarà accompagnato dalla sua band e a chiudere la serata, alle 23.45, ci sarà anche l’estrazione della tombola collegata alla festa. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Per informazioni: tel. 0733 222913 (chiamare dal lunedì al sabato orario 9-12); pagine Facebook e Instagram Pro loco Morrovalle.

