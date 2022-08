Borghi in Jazz sbarca

all’Arena di Ripe San Ginesio

FESTIVAL - L'appuntamento con il concerto di Anna Laura Alvear Calderon Trio domenica alle 21

18 Agosto 2022 - Ore 12:30 - caricamento letture

Il quinto appuntamento del festival “Borghi in Jazz” fa tappa all’Arena Cava di Ripe San Ginesio con il concerto di Anna Laura Alvear Calderon Trio. Organizzato dall’associazione Tolentino Jazz, l’evento musicale si terrà domenica 21 agosto alle ore 21 ad ingresso libero con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Ripe San Ginesio. La cantante italo-ecuadoriana, già ospite dell’edizione 2021 della manifestazione, sarà accompagnata dal chitarrista Christian Mascetta e dalla violinista pugliese Giulia Gentile.

La formazione proporrà un viaggio tra brani inediti e canzoni di successo rivisitate in chiave acustica spaziando dal jazz al pop. La Calderon ha inciso il disco “Emily Dickinsongs” con brani originali di Daniele Cervigni su poesie di Emily Dickinson ed un altro dal titolo “”A portrait of Radiohead”. Si è esibita in diversi festival e rassegne musicali marchigiane ed abruzzesi come “Ancona Jazz”, “Jesi Jazz Festival”, “Il jazz per le terre del sisma” e “Jazz e non solo jazz”. Lo scorso anno ha partecipato in veste di corista ad un concerto tributo per Al Jarreau, con l’orchestra diretta da Pino Jodice con Mario Biondi e Fabrizio Bosso come ospiti.

Nel 2022 è stata selezionata come cantante solista e corista nell’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani diretta da Pino Jodice, con la quale si è esibita all’Expo Dubai 2022 – Dubai Millenium Amphitheatre, alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano e all’Auditorium Parco Della Musica di Roma. Mascetta ha avuto occasione di essere in cartellone in svariati jazz festival fra i quali Pescara Jazz Festival, Summertime 2019 (Casa del Jazz), Piacenza Jazz Festival e Festival Internazionale del Jazz della Spezia. Nel 2019 ha registrato per Gegè Teleforo il disco “Il Mondo in Testa” ed ha partecipato sempre con Telesforo e la band Koinaim alla realizzazione della trasmissione televisiva “Variazioni su Tema 2019” per Rai5. Nel 2020 ha inciso il suo primo disco da solista “Entropia” in trio con Pietro Pancella al basso elettrico e Michele Santoleri alla batteria. La giovane violinista Giulia Gentili si è esibita in diverse formazioni orchestrali e da camera al teatro Ristori di Verona, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Ravello Festival e con il Collegium Musicum diretto dal Maestro Rino Marrone presso il teatro Abeliano di Bari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA