“Un soffio nel Creato”,

si chiude i “Poeti sul Colle”

RECANATI - La serata di poesia e musica in programma sabato 27 agosto alle 21,15. Protagonista Daniele Piccini che presenta il suo nuovo libro "Per la cruna"

16 Agosto 2022 - Ore 13:27 - caricamento letture

Si rinnova per la sesta edizione uno degli eventi più suggestivi dell’estate poetica recanatese “i Poeti sul Colle”. Dopo le serate del 24 luglio con la presentazione dell’antologia “La Poesia delle Marche” curata da Guido Garufi, il 10 agosto con Luca Paci docente dell’università di Cardiff che ha presentato l’antologia bilingue italo-inglese “Tempo” di poeti italiani nel Regno Unito, sabato 27 agosto, alle 21,15 sul Colle dell’Infinito, terzo ed ultimo appuntamento con una serata di poesia e musica “Un soffio nel Creato”. Daniele Piccini presenta il suo nuovo libro “Per la cruna” (Edizioni Crocetti).

Daniele Piccini è un importante poeta e critico: firma costante dell’inserto culturale del Corriere della Sera, “La Lettura” e della rivista “Poesia”di cui da anni è un assiduo collaboratore. Tra le sue opere di critica spicca una fondamentale Antologia della poesia italiana contemporanea, “La poesia italiana dal 1960 ad oggi” edita dalla Rizzoli. È un poeta attento a scandagliare le grandi problematiche esistenziali e legato anche alle figure ed alle vicissitudini della sua storia familiare. Uno stile nitido e preciso, un verso che sa tanto descrivere quanto riflettere. Una tensione religiosa anima e pervade tutta la sua opera”. L’ingresso, libero e non occorre prenotazione, è dal Centro Mondiale della Poesia, Ex Convento di Santo Stefano in Piazzale Franco Foschi (già Pzz.le S. Stefano).

© RIPRODUZIONE RISERVATA