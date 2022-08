Il pranzo in spiaggia è servito

CIVITANOVA - La Pro loco di Casette Verdini ha rispolverato una tradizione antica con piatti realizzati in casa come un tempo

15 Agosto 2022 - Ore 16:13 - caricamento letture

Una tradizione antica il pranzo in spiaggia cucinato in casa, oggi la Pro loco di Casette Verdini di Pollenza ha fatto rivivere, per una ventina di commensali, quei pranzi preparati dalle nonne e dalle mamme per il Ferragosto. Ai fornelli le mogli di alcuni degli iscritti della Pro loco che hanno preparato i piatti come vedevano fare dalle loro madri. Il pranzo, sulla spiaggia dello chalet Antonio di Civitanova, ha visto nel menù vincisgrassi, melanzane alla parmigiana, fettine fritte. Poi, dolce, caffè. Il tutto preceduto da un aperitivo. Un modo per riproporre una tradizione che si vedeva negli scatti delle foto in bianco e nero, un mondo antico che la Pro loco ha voluto far rivivere e con ottimi sapori.

