Festa d’estate

per l’Interact Club Tolentino

SOLIDARIETA' - Nel corso della serata sono stati raccolti fondi per la realizzazione di service nel corso dell'anno

14 Agosto 2022 - Ore 10:13 - caricamento letture

Si è tenuta la “Festa d’estate Rotary” del sodalizio tolentinate all’insegna della solidarietà. Nel corso della serata, al Parco Hotel di Pollenza, sono stati raccolti fondi che verranno devoluti per realizzare service da parte dell’Interact Club Tolentino, associazione composta da giovani di età compresa tra i 12 e 18 anni con club padrino il Rotary Club Tolentino, nel corso dell’annata. Per l’occasione sono state realizzate delle magliette per l’Interact con logo Rotary, nonché l’annuario dell’Interact Tolentino che riporta i soci, l’attività dell’anno appena iniziato e quelle svolte nei mesi precedenti. C’è stato, inoltre, il passaggio del martelletto dell’Interact. A Maria Bocci di Camporotondo di Fiastrone, che ha presieduto il club per due anni, è subentrato Alessandro Manari di Tolentino. Alcune ragazze dell’Interact, inoltre, si sono esibite proponendo “Imagine” di John Lennon, brano che è stato cantato da Saldali, mentre Nicole Bocci l’ha accompagnata con la chitarra e Angela Ferranti con il linguaggio dei segni. C’è stata la cerimonia di ingresso del nuovo socio del club, il professor Nicola Comodo, che arriva dal sodalizio di Firenze e che ha svolto il ruolo di docente ordinario di Igiene nella Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Firenze. L’evento è stato allietato dalla musica del quartetto Fancelli e da alcuni ballerini di tango. E alla fine della serata c’è stata una sorta di mini corso per imparare il ballo del tango. Quella dell’altra sera si è rivelata una simpaticissima iniziativa a cura del Rotary Club Tolentino, presieduto da Stefano Ferranti, nel corso della quale è prevalso anche lo spirito dell’amicizia.

