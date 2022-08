Modellino dello Sferisterio

MACERATA - E' stato consegnato all'Info point in piazza della Libertà

È stato donato al Comune di Macerata il modellino in legno dello Sferisterio appartenuto a Giuseppe Molini; la cerimonia si è svolta ieri pomeriggio all’nfo Point in piazza della Libertà. A promuovere la donazione è stata l’erede di Molini, Maria Fogante.

«La donazione, che abbiamo accolto con piacere e posizionato all’Info Point, ci ricorda il grande amore di Molini per la città, per l’arte e per lo Sferisterio, che ha sempre considerato come “casa”, e conferma quanto questo spazio sia nei cuori di tutti i cittadini e di tutti quelli che lo vivono quotidianamente e ci lavorano» ha commentato l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta.

Molini acquistò il modellino dello Sferisterio, realizzato in legno, artigianalmente, da mano sconosciuta, e la sua volontà è stata sempre di donarlo alla città. La riproduzione dello Sferisterio, che alcuni mesi fa è stata restaurata dall’Accademia di Belle Arti, sarà collocata all’Info Point a disposizione di tutti i visitatori.

Giuseppe Molini, detto Peppe, inizia la sua attività prima come manovale e poi come operaio presso il Comune di Macerata. Appassionato di musica lirica, per tanti anni lavora nello Sferisterio e intreccia legami di amicizia con moltissimi artisti, tra questi anche il tenore marchigiano Franco Corelli.

