“Miss Grand Prix”,

una 20enne di Porto Potenza

alla finale nazionale

BELLEZZA - Lucrezia Grella tra le aspiranti reginette che domani sera a Pescara andranno a caccia della prestigiosa fascia. Con lei un'altra giovane del Maceratese, la 23enne Nicole Vacca di Civitanova

5 Agosto 2022 - Ore 18:20 - caricamento letture

C’è anche una ragazza di Porto Potenza Picena tra le aspiranti reginette che domani sera, sabato 6 agosto, a Pescara andranno a caccia della prestigiosa fascia di “Miss Grand Prix” nella finalissima nazionale presentata da Jo Squillo e Luca Onestini.

La 20enne Lucrezia Grella, 1,70 di altezza, è infatti in lizza per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa della bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a Pescara la nuova reginetta. Insieme a lei la provincia sarà rappresentata nell’ultimo atto del concorso dalla 23enne civitanovese Nicole Vacca (leggi l’articolo).

Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, della televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), il concorso di bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che trentennale e di una struttura organizzativa capace anche di battere il lockdown (“Miss Grand Prix” si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021). Per seguire l’avventura in finale di Lucrezia basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) del concorso: Miss Grand Prix.

