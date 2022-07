Una ragazza di Civitanova

alle finali nazionali di “Miss Grand Prix”

BELLEZZA - La 23enne Nicole Vacca il 6 agosto a Pescara tra le 24 pretendenti

19 Luglio 2022 - Ore 17:46 - caricamento letture

C’è anche una ragazza di Civitanova tra le 24 aspiranti reginette che sabato 6 agosto a Pescara andranno a caccia della prestigiosa fascia di “Miss Grand Prix” nella finalissima nazionale presentata da Jo Squillo.

La 23enne Nicole Vacca, 1,64 di altezza con l’ambizione di diventare attrice, modella o conduttrice televisiva, sarà in Abruzzo già giovedì 4 agosto per partecipare alla serata di presentazione delle 24 finaliste in piazza del mare a Giulianova condotta dall’attore e influencer Luca Onestini.

Sabato sera poi la finale per contendersi la corona posata lo scorso anno sulla testa della bresciana Gabriella Bonizzardi che, come da tradizione, incoronerà a Pescara la nuova reginetta.

Trampolino di lancio per numerose protagoniste nel mondo dello spettacolo, della televisione e del cinema (tra le altre Tessa Gelisio, Raffaella Fico, Carlotta Maggiorana), il concorso di bellezza organizzato da patron Claudio Marastoni è uno dei più conosciuti e consolidati in Italia, forte di una storia ormai più che trentennale e di una struttura organizzativa capace anche di battere il lockdown (Miss Grand Prix si è infatti regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021).

Per seguire l’avventura in finale di Nicole basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) del concorso: Miss Grand Prix.

