MACERATA - E' successo nel tardo pomeriggio a Borgo San Giuliano, protagonisti un 35enne e un 39enne. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso. Sul posto la polizia

Lite fra vicini di casa finisce a botte. Due stranieri, un 35enne e 39enne di nazionalità nigeriana, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. E’ successo nel tardo pomeriggio, intorno alle 18,30 in zona Borgo San Giuliano, a Fonte Maggiore.

Sul posto oltre al 118 sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile, diretti dal vice questore aggiunto Matteo Luconi, e la scientifica. Dalla ricostruzione dell’accaduto, i due hanno cominciato a litigare per futili motivi e si sono lanciati delle uova. Poi, la discussione è degenerata e sono arrivati alle mani. Pugni, calci e, nella colluttazione, anche morsi.

Uno dei due è stato colpito con delle forbici, tanto da riportare una ferita da taglio sull’orecchio. Immediati i soccorsi, sul posto sono subito intervenuti gli operatori dell’emergenza. I due sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Macerata. Uno, il ferito all’orecchio, in codice giallo, l’altro in codice verde dato che ha riportato diverse contusioni ed escoriazioni oltre ad una ferita al labbro compatibile con un morso. Entrambi, vista le lieve entità delle ferite riportate, verranno dimessi in serata. Prima, saranno ascoltati dagli agenti ai quali racconteranno la loro versione dei fatti.

