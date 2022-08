Riqualificazione in via Rossini,

approvato il progetto esecutivo

MORROVALLE - L'amministrazione presenta l'intervento che darà nuova veste all'area: «L’opera più rilevante sarà l’installazione di un manufatto piramidale a base triangolare di circa 250 cm di base e 300 cm di altezza, rivestito di gres porcellanato con effetto "martellato". Davanti alla struttura sarà posizionata una targa commemorativa rivolta ai giovani morrovallesi scomparsi»

La giunta di Morrovalle ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione dell’area comunale in via Rossini. «L’intervento prevede la pulizia integrale della zona, con scorticamento e livellamento del terreno dove necessario, e in seguito vi sarà posato un impianto di irrigazione sotterraneo, con piantumazione di un nuovo tappeto erboso – si legge nella nota del Comune -. Anche i muri a pietra subiranno un corposo lifting e saranno piantumate, lungo i tre gradoni, cespugli di diverse specie. L’opera più rilevante sarà però l’installazione di un manufatto piramidale a base triangolare di circa 250 cm di base e 300 cm di altezza, rivestito di gres porcellanato con effetto “martellato”. Sulle pareti del manufatto saranno presenti degli squarci dove saranno posizionate delle strisce led che esalteranno gli stessi nelle ore notturne. Tutto intorno saranno piantumati tre cipressi e lateralmente sarà posizionata la targa che riporterà la scritta “Città di Morrovalle”. Infine, davanti alla struttura sarà posizionata una targa commemorativa rivolta ai giovani morrovallesi scomparsi».

