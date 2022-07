Auto divorata dalle fiamme

in un garage

CIVITANOVA - Vigili del fuoco in via Ruffini alle 5,30: nessun ferito

31 Luglio 2022

Auto distrutta dalle fiamme all’interno di un garage. E’ successo a Civitanova, in via Ruffini, dietro al lungomare nord. L’allarme è scattato intorno alle 5,30. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio, portato l’auto all’esterno del garage e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non risultano persone coinvolte. L’auto è andata completamente distrutta. Accertamenti sulle cause del rogo. Per i pochi che erano svegli il fumo è stato visto in gran parte della città.

