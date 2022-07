Orietta Berti trascina Marche in vetrina,

Giletti stuzzica la politica

«A 6 anni dal sisma situazione scandalosa»

EVENTO - La cantante e il presentatore hanno animato una finale col botto. Premiate le eccellenze marchigiane. L'ex presidente della Provincia Antonio Pettinari ha consegnato il riconoscimento a Mario Baldassarri, presidente Istao e tra i massimi promotori della Quadrilatero

30 Luglio 2022 - Ore 12:55 - caricamento letture

di Monia Orazi

Gran finale con il botto per l’edizione 2022 di Marche in vetrina che si è conclusa sul palco di piazza della Repubblica a Castelraimondo, con Orietta Berti, Massimo Giletti ed altri ospiti intenti ad osservare i fuochi d’artificio che sono partiti da dietro la torre del Cassero.

Il premio delle eccellenze marchigiane ha avuto come ospite finale proprio lei, la Orietta nazionale che è arrivata a metà serata ed è stata subito presa d’assalto dai fans, sempre accompagnata da Massimo Giletti in veste di cavaliere, che ha dispensato battute e simpatia.

«Ho fatto qualche serata nelle Marche c’è sempre stata una grandissima folla – ha raccontato la cantante – tantissimi ragazzini ventenni, anche giovanissimi si divertono. Ho tanta voglia di stare tra la gente, di andare avanti anche quest’anno sto avendo grande successo, sarà dura ma spero di cavarmela». Queste le battute di Orietta Berti ai giornalisti prima di salire sul palco, dove ha cantato un medley delle sue canzoni più note, dall’indimenticabile “Finché la barca va”, agli ultimi successi dei tormentoni estivi, alle canzoni a lei più care, quella del primo Sanremo, l’ultimo successo cantato sul palco dell’Ariston solamente lo scorso febbraio. Con il suo carisma in un vestito pantaloni blu, pieno di stelle, è riuscita a trattenere le persone in piazza della Repubblica e corso Italia ben oltre l’una di notte, trascinata da un’energia inarrestabile, ha anche bacchettato simpaticamente i tecnici per un paio di interruzioni nella scaletta delle sue canzoni.

È salito sul palco poi Massimo Giletti: «Per le Marche la moda e le calzature sono un settore fondamentale, la politica deve tutelarlo. Ogni volta che torno vedo sempre la stessa situazione, dopo sei anni dal terremoto non è più emergenza ma è uno scandalo. Mi auguro che la politica possa accelerare la ricostruzione».

Per il resto la serata presentata da Melissa di Matteo e Maurizio Socci è scivolata via in un crescendo di applausi, tra musica e canzoni di Michele Pecora e Riccardo Foresi con la sua orchestra, intervallate dalle premiazioni con il Cassero d’Argento. Ha portato il suo saluto telefonico il presidente della Regione Francesco Acquaroli poi stata la volta del padrone di casa, il sindaco Patrizio Leonelli: «È uno spettacolo vedere una piazza così gremita. Benvenuti a Castelraimondo terra di castelli e di torri, questa è la mia prima edizione, beneficio del lavoro di chi mi ha preceduto».

L’assessore alla cultura Elisabetta Torregiani ha evidenziato come la commissione presieduta da Massimo Paoloni di Mediolanum premi le eccellenze marchigiane, che hanno portato alto il nome della Regione in Italia ed all’estero. Proprio Massimo Paoloni ha voluto ricordare Maurizio Cavallaro, che era stato premiato l’anno scorso, per cui dalla piazza si è levato un lungo applauso. Ecco la serie dei premiati a partire da Luciano Feliciani direttore della banda di Castelraimondo, che quest’anno compie 150 anni, tutto il gruppo di Musicamdo capitanato da Daniele Massimi, per il Gran tour delle Marche di Tipicità giornalista Angelo Serri, per l’università di Camerino il professor sul Fulvio Esposito impegnato in un gruppo di lavoro che possa attrarre nuovo sviluppo. Riconoscimenti istituzionali anche a Gino Sabatini presidente della Camera di commercio, poi sono state premiate alcune realtà private di eccellenza come la Agroservice, il centro imballaggi Paci, la proprietaria di Borgo Lanciano Vittorina Nori Zuffellato, Sara Servili della Fidoka.

Un altro momento istituzionale pieno di commozione è stato quando l’ex presidente della Provincia Antonio Pettinari ha premiato Mario Baldassarri, oggi direttore Istao, ma fautore del progetto Quadrilatero, che ha ricordato come in veste di arbitro ben 58 anni fa diresse il derby Pioraco- Castelraimondo che si concluse zero a zero. Cantata la canzone di Jimmy Fontana “Che sarà”, Baldassarri ha ricordato quello che era il suo amico, al secolo Enrico Sbriccoli. È stato poi un figlio di Castelraimondo, come l’ha definito il sindaco Leonelli, ad essere premiato: il regista Simone Riccioni che ha il padre originario di Castelraimondo e ha anche diretto un film sul terremoto.

Premiati anche i fratelli Maccari della Pasta di Camerino, il panificio Fronzi, il conduttore di Linea Verde Beppe Convertini, la società sportiva campione d’Italia Società ginnastica Fabriano. È stato poi Giovanni Torresi del Coni a premiare il campione del mondo su strada 1986 Moreno Argentin ciclista. Spazio al teatro con il premio a Laura Lattuada, Clizia Fornasier e Attilio Fontana, che si sono esibuti in una canzone. Non sono mancati i nomi del giornalismo come Luca Angelucci, caporedattore di Gente che ha scritto un libro sui marchigiani illustri. Spazio all’artigianalità con la premiazione del sarto e stilista di moda Luca Paolorossi punto. Il consigliere regionale Renzo Marinelli ha introdotto Laura Barth e Frida Kiza, che ha dedicato un abito a Castelraimondo ispirandosi proprio alla torre del Cassero, presentando il progetto promozionale Fly Marche legato alla moda con un evento che si terrà nel prossimo aprile.

Premiato anche Pasquale Mammaro talent scout dei vip che ieri sera compiva gli anni e ha ricevuto tanti video auguri dai più famosi cantanti italiani, accompagnato sul palco da Miro Riga, organizzatore del premio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA