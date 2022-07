Controlli a Cingoli,

multati due locali

OPERAZIONE dei carabinieri nata per il contrasto a episodi di vandalismo

Vandalismo e danneggiamenti a Cingoli, scattano controlli straordinari dei carabinieri. I militari della Compagnia di Macerata hanno operato insieme ai Nas. I controlli hanno portato a due multe per 1.600 euro a due locali. In uno dei questi è stato accertato il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene, mentre un altro aveva posto in vendita prodotti alimentari senza indicare gli ingredienti utilizzati per la loro preparazione. Complessivamente sono state controllate 58 persone, 29 auto e contestate 3 sanzioni al Codice della strada con il ritiro di una patente per guida in stato di ebbrezza.

