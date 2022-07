Disfida del Bracciale, mille giorni dopo:

madrina Ornella Muti e tanti ospiti

TREIA - La rievocazione riparte domani e proseguirà fino al 7 agosto. Oltre agli appuntamenti tradizionali e alla gara, anche femminile, tanta musica in collaborazione con San Severino Blues e RisorgiMarche. Il sindaco Capponi: «E' il momento di smetterla di organizzare iniziative e fare opere che interessano un solo comune. Le iniziative devono essere territoriali. C'è bisogno di una nuova visione del turismo». Sabato 30 il primo Gala con la cerimonia di riconsegna del trofeo in presenza dell'attrice simbolo del cinema italiano

di Leonardo Giorgi (Foto di Fabio Falcioni)

«Dopo 1.099 giorni, finalmente, ritorna la Disfida del Bracciale». Nelle parole del presidente dell’ente organizzatore dell’appuntamento clou dell’estate di Treia, Alessandro Verdicchio, c’è tutta l’emozione di un territorio che dal 2019 aspetta di poter tornare a incantarsi tra le meraviglie del passato, nei vicoli, nelle botteghe tradizionali, nelle gare storiche, nel vedere ragazzi e ragazze dei quattro quartieri (Cassero, Borgo, Vallesacco e Onglavina) sfidarsi per il Palio.

La rievocazione storica di fine Ottocento inizia domani, venerdì 29, e proseguirà fino a domenica 7 agosto in un susseguirsi di eventi, con la musica più protagonista che mai. Come sottolineato dal sindaco Franco Capponi nella conferenza stampa di presentazione oggi a Macerata, una delle parole chiave della disfida di quest’anno è “collaborazione”. Collaborazione che ha portato Treia a ospitare la musica del festival San Severino Blues (giovedì 4 agosto) e di RisorgiMarche (lunedì 1 agosto con Dargen D’Amico alla Roccaccia di San Lorenzo).

«Per anni nel territorio non è stato fatto – spiega Capponi – ma è il momento di smetterla di organizzare iniziative e fare opere pubbliche, come piste ciclabili, che interessano un solo comune. Le iniziative devono essere territoriali, ed è qualcosa che negli ultimi anni non è avvenuto. C’è bisogno di una nuova visione del turismo. Noi stiamo lavorando sodo e la comunità di Treia sta valorizzando le idee che stiamo portando avanti. Non è un caso se abbiamo vinto tre bandi del Pnrr nazionale e se su 380 famiglie che sono uscite di casa in seguito al terremoto, 300 sono tornate nella loro abitazione».

Per il programma, Alessandro Verdicchio delinea le date più rilevanti: «Partiamo venerdì con i ragazzi più giovani in arena e la musica in piazza. Sabato 30 abbiamo un appuntamento importante perché per la prima volta ci sarà il Gala della disfida, dove faremo la cerimonia di riconsegna del trofeo con una mini sfilata storica. Consegneremo il premio Carlo Didimi allo sportivo di Treia migliore dell’anno e la madrina d’eccezione sarà Ornella Muti.

Proseguiremo con intrattenimento musicale e con il cabaret di Giovanni Cacioppo e Pino Campagna da Zelig. Domenica 31 ancora musica e partite in arena. Si riparte poi mercoledì 3 con la finale femminile e, ovviamente, altra musica». Giovedì tocca a San Severino Blues, mentre venerdì arriverà a Treia la serata a cura dei deejay dello Zoo di 105. Sabato 6 la serata sarà «interamente offerta dalla Lube» e vedrà come protagonista il comico Maurizio Battista, oltre alla Notte bianca fino a tardi». Domenica 7 giornata conclusiva con le finali, la sfilata storica e le premiazioni in piazza. «Quest’anno – ha concluso il vice sindaco David Buschittari – assegneremo non solo il premio Didimi, ma anche i trofei Benito Raponi, Ernesto Raponi e Nando-Enzo Scorcella, con la volontà di celebrare i grandi personaggi del nostro passato. Terminata la Disfida, infatti, il bracciale non si fermerà, grazie ai nostri 100 atleti che parteciperanno ai campionati italiani».

