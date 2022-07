Al lavoro, precipita lungo le scale:

un 68enne trasportato a Torrette

CIVITANOVA - L'infortunio è avvenuto intorno alle 16. E' stato soccorso dall'eliambulanza. In corso le indagini dello Spsal dell'Asur

Cade lungo le scale mentre sta facendo dei lavori, 68enne portato a Torrette. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di oggi, a Civitanova. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo, titolare di una impresa, stava spostando del materiale all’interno di una palazzina in via Giovanni Falcone quando è precipitato nel vano delle scale. E’ caduto per circa 2 metri e mezzo andando a sbattere su diversi gradini e riportato un politrauma. Sul posto è intervenuto il 118. Gli operatori dell’emergenza hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ferito è stato soccorso sul posto e poi trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti gli ispettori dello Spsal dell’Asur che stanno ricostruendo quello che è accaduto. Per loro il secondo intervento oggi per un infortunio grave avvenuto in un cantiere della provincia. L’altro questa mattina a Montecassiano dove un 21enne è caduto da una impalcatura.

