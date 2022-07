Cade dall’impalcatura nel cantiere,

21enne in ospedale

MONTECASSIANO - Incidente sul lavoro: il giovane è precipitato da un'altezza di circa 2 metri a Sambucheto. In corso le indagini dello Spsal

26 Luglio 2022 - Ore 12:58 - caricamento letture

Cade dall’impalcatura nel cantiere, 21enne in ospedale. Incidente sul lavoro questa mattina a Sambucheto di Montecassiano. E’ successo poco dopo le 9,30 in contrada Acquesalate. Il ragazzo, albanese, era impegnato in un cantiere per una ditta in subappalto. All’improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un’altezza di poco più di due metri.

Scattato l’allarme sul posto sono subito arrivati 118 e gli ispettori dello Spsal dell’Asur (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro). Viste le condizioni del giovane, i medici ne hanno disposto il trasferimento in ospedale a Macerata. Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. In corso le indagini dello Spsal.

