MONTE SAN GIUSTO - Da giovedì 21 a sabato 23 luglio torna la festa della birra targata Noa Noa Cafè con un'edizione tutta nuova all'insegna del divertimento e del gusto. Menù e birre dalla Spagna, Germania e Italia «Per il 2022 abbiamo pensato in grande. L’obiettivo è stare insieme»

Spagna, Germania e Italia caratterizzeranno le serate a tema della seconda edizione del Noa Noa Beer Festival il 21, 22 e 23 luglio a Monte San Giusto. Lungo via Verdi sarà possibile gustare piatti tipici accompagnati da birre selezionate e musica dal vivo. I titolari del Noa Noa Cafè, Luca e Sofia Benedetti, hanno voluto continuare la tradizione della festa della birra di Monte San Giusto trasformandolo in un vero festival all’insegna del divertimento.

«È un festival pensato per i giovani, ci siamo impegnati per fare qualcosa di diverso per far divertire tutti – afferma Luca Benedetti -. Erano anni che non si faceva più la festa della birra, nel 2020 abbiamo rimodulato lo schema trasformandolo in un festival ed è stata un successo, nonostante le limitazioni. Per il 2022 abbiamo pensato ancora più in grande e siamo pronti a regalare gusto e spensieratezza e festeggiare l’estate. La birra non è l’unica protagonista, l’obiettivo è stare insieme, mangiare, ascoltare buona musica».

Si inizia giovedì 21 luglio alle 20 con “Andiamo in Spagna” e il menù composto da paella ed empanados proposti con la birra Estrella Galizia alla spina e i ritmi funky – folk – rock ‘n roll della live band Warsavia. Venerdì 22 luglio, sempre dalle 20, sarà la volta della “Serata tedesca”: brezel, panini con salsiccia, wurstel e hamburger con birra Monchof Bock alla spina mentre a salire sul palco sarà la “Più che Cesare – Cesare Cremonini & Lunapop tribute band”. Sabato 23 luglio si torna in patria per “Una notte italiana”: dalle 18 il ritrovo di Vespe, Lambrette ed esposizione di auto d’epoca, dalle 20 cena tipica con panini con porchetta, braciola con peperoni e melanzane grigliate, hamburger o salsiccia accompagnati dalla Festbier Forst e il deejay set by “404 Party not found”. Inoltre durante tutte le serate sarà possibile gustare il tipico fritto misto all’italiana e il liquore amato da tutti, il Varnelli, uno dei collaboratori all’evento.

Luca e Sofia hanno aperto la prima birreria locale 14 anni fa, e da 11 organizzano ogni anno l’Oktober Fest. «Siamo specializzati nel mondo birra, siamo stati i primi ad aprire un bar-birreria nella provincia – conclude Luca –. Per il festival abbiamo avuto la collaborazione di tanti e i nostri ringraziamenti vanno al sindaco Gentili e all’Amministrazione comunale, ai nostri partner Recchioni e Adriatico e agli organizzatori delle passate edizioni Samuele Lattanzi e Roberto Iommi, che ci hanno aiutato con la loro esperienza».

Per prenotazioni e informazioni si può chiamare il numero 338 7729770 o 0733 530663. Seguite il Noa Noa Cafè sulla pagina Facebook e Instagram.

